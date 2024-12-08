防幼兒異位性皮膚炎發作 台大醫：根莖類副食品慢點吃

社會環境變遷影響，異位性皮膚炎患者已有增加的趨勢，許多家長擔心孩子發病，不讓孩子多嘗試不同的食物。醫師表示，為避免增加孩子過敏機會，應約從4個月開始進食不容易引起過敏的葉菜類等副食品，再逐步進展到根莖類、海鮮，關鍵是副食品要早點吃，而且種類及量都要多。

台大生命科學院院長、台大醫院小兒部過敏免疫風濕科主治醫師江伯倫，今天在「台灣兒童與青少年皮膚醫學會2024年度研討會」專題演講，並於演講後表示，異位性皮膚炎好發兩大族群，一是出生後2至5個月的寶寶，另一個族群則是國、高中的青少年。

江伯倫說，2至5個月寶寶的異位性皮膚炎好發，常與食物有關，若要避免過敏、異位性皮膚炎發作，關鍵是副食品要早點吃，而且種類及量都要多，藉此誘發孩子的口服耐受性，未來慢慢的就不會再因為吃到某些食物造成症狀。

由於臨床發現，若2至5個月寶寶已在吃蘿蔔等根莖類當作是副食品，過敏及異位性皮膚炎症狀較難改善，推測是根莖類的酵素引起，且副食品又經打碎，釋放的酵素一定更多，過早讓小朋友接觸這些酵素，病情更加不易控制。

如何不讓孩子異位性皮膚炎惡化，江伯倫說，一般孩子4個月左右開始吃副食品，一開始可以先吃米、葉菜類、水果、肉泥，7個月大再吃根莖類植物，10、11個月後再吃雞蛋、牛奶及海鮮等，應待孩子免疫調控能力愈來愈好後再吃。

至於年紀較大的國、高中生，誘發異位性皮膚炎原因，常見是考試壓力大，心情焦慮感覺患部更癢，抓得更厲害，抓了以後，容易造成皮膚感染金黃色葡萄球菌，且金黃色葡萄球菌變成過敏原，導致變得更癢，因此造成惡性循環。

江伯倫說，異位性皮膚炎治療已有生物製劑和口服小分子藥物，但健保給付有相關適應症，臨床上很多家長為了讓孩子能專心考試，在會考或學測期間，讓孩子自費用藥。不過其中重點是要讓孩子避免搔抓，因生物製劑就像讓皮膚重開機，減少發病的機會，但若未改掉搔抓的習慣，可能導致病情惡化、再度當機。