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MSC榮耀號旅客無法返台 長榮航空出動波音787、空巴A330疏運
亞太區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC）因引擎故障無法返台，導致約1800名台灣旅客原訂今日返抵基隆港，如今卻只能滯留沖繩。郵輪公司昨公告取消郵輪航程，並祭出補償方案，讓旅客可自行安排回台，也讓沖繩返台的單程機票一度大漲。目前4家國籍航空明日自沖繩（OKA)返回台北桃園（TPE）的機票都已售罄。
郵輪公司今早再發出公告指出，因12月6日的技術原因， 不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。郵輪將繼續停留在那霸，歐洲工程師已於12月8日（周日）上午抵達郵輪，進行必要的維護工作。
郵輪公司表示，原定於8日在基隆下船的台灣旅客約1880 人，目前正在那霸。在台灣有關部門的支援下，正與旅行社及航空公司合作夥伴密切協作，為這些旅客預訂飛機航班及安排包機，以便協助他們能在周一搭乘飛機返回。
長榮航空今晚表示，為協助因郵輪故障而滯留在沖繩的旅客，明（9）日BR186／BR185桃園往返沖繩航班，將由空中巴士A321放大機型為波音787-10客機，後（10）日BR112／BR113及BR186／BR185桃園往返沖繩航班，將由空中巴士A321放大機型為空中巴士A330-300客機。
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