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提升全人全社區照護 健保署：生活諮商指標明年上路
國人三高、慢性失眠值得重視，賴清德總統針對三高提出888計畫，積極讓8成三高病患加入照護網、讓8成加入照護網的人都接受生活習慣諮商，最後，讓三高的控制率可以達到8成。衛福部健保署副署長陳亮妤說，預計相關生活習慣諮商的實質建議內容，將於明年正式上路。
衛福部健保署於今年7月通過「社區醫院全人全社區照護計畫」，將針對在地區醫院就醫的三高、慢性病人，透過導入生活習慣諮詢等服務，提供飲食、運動、睡眠及社會連結等協助，讓三高患者控制病情。
陳亮妤說，目前醫療院所收案時，就會進行生活習慣諮商、評估，但相關實質建議內容，將於明年正式上路，而相關生活諮商項目、指標，正由生活型態醫學會進行評估，研擬真正反應民眾生活習慣的量表，預計明年導入臨床執行，將生活習慣諮商放在診療內，規勸年長者及三高患者應戒菸、戒酒，改善飲食、運動習慣，促進睡眠及減少壓力，增加社會連結共7種生活型態指摽，以促進健康，減少老人家逛醫院重複就醫、領藥情形。
國人使用安眠藥逐年增加，針特別是65歲以上長者增加最多，陳亮妤說，考量其跌倒等風險，仍希望針對失眠較不嚴重者，透過生活諮商進行睡眠衛教，如下午2點以後不要喝含有咖啡因的飲料、睡前不要滑手機，安排運動等，改善睡眠型態、身心狀態，緩解失眠情形，並逐漸減少安眠藥的用量，生活愈來愈健康。
陳亮妤說，針對正在服用安眠藥或抗焦慮劑的患者，健保署同時也會持續監測患者安使用藥物，至少一年的時間，觀察病人經過生活習慣諮詢後，藥物使用情形也無下降。民眾身心健康，有好的社會連結，有運動、適時紓解壓力，將較不容易有肌少症，即使服用安眠藥，也不會增加跌倒風險。
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