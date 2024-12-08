長輩凌晨3點起床無事可做 醫籲先從「這1事」下手有助睡眠

衛福部健保署統計，近5年來，國人安眠藥用量持續增加，去年全台共開立11億6725萬顆，相較108年增加22%。醫師表示，國人使用安眠藥逐年增加，不同族群、季節多有不同現象。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，現在正值年終，學生面對考試、會計師面臨結帳壓力等，內心承受壓力，或新手媽媽、職場新鮮人、年長者等，也易有失眠問題，國人應多注意失眠原因，加以解決。

李俊宏說，民眾常認為失眠只是睡不好，但長期慢性失眠可能罹患身心症，造成身體慢性發炎，影響新陳代謝及腦健康，民眾為解決失眠，相較過去10、20年，更願意主動就醫，且要求醫師直接開藥，解決失眠問題，導致安眠藥使用量逐年升高。

另隨著明年進入超高齡社會，老年人口增加，李俊宏說，年長者生理時鐘的變化，不再需要太多的睡眠時間，容易出現慢性失眠問題，也讓使用安眠藥情形更為上升。

李俊宏說，慢性失眠治療應採用認知行為的心理治療及調整生活習慣，若此治療效果不佳時，再給予安眠藥物治療，並依症狀嚴重程度、使用時間長短，調整藥物劑量。因此，顯著服用安眠藥的年長者族群，面對失眠應從調整生活作息著手。

舉例來說，一名長者晚上睡眠時間約5至6小時，如果按照原先晚上9點睡覺，可能半夜3點就起床了，這時完全不知如何安排生活，因此到診間希望可以吃安眠藥，一覺睡到上午6點，但重要的應是延後睡眠時間，晚上約11時就寢，可以於清晨5點起床，起床後可以安排靜態活動，如寫書法、閱讀等，而白天時應多參與社區的長青學院、樂齡活動等，維持良好的睡眠周期。

至於有些人平時想比較多，心情較為焦慮、睡不好，這時可以開立抗焦慮劑，或是工作勞動造成肌肉緊繃、睡不好，可以採用肌肉鬆弛劑，而不需使用安眠藥，因此，失眠問題涉及各種面向，治療時應以不同的原因、症狀，給予不同的藥物治療。

李俊宏提醒，安眠藥應依照醫囑服用，不應自行停藥或增加藥量，避免藥物依賴性，民眾使用安眠藥有疑惑時，應多與醫師溝通，同時近年來青少年、年輕族群壓力增加，服用安眠藥也略有增加趨勢，家長應多關心其心理層面。