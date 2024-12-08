國人安眠藥用量升「長者最顯著」 服用逾4億顆相當於1879座台北101

國人安眠藥用量持續上升，衛福部健保署最新統計，近5年來，安眠藥與抗焦慮劑用量持續增加，去年全台共開立11億6725萬顆；其中年長者安眠藥用量增加，年輕族群使用量幅度也有上升，不同年齡層面臨不同的困擾，值得注意。

過去健保署統計安眠藥用量，一直將抗焦慮劑合併計算，統計顯示，108年9億5686萬顆，去年增為11億6725萬顆，增加了22%。但健保署副署長陳亮妤說，不同藥物的適應症及適用對象不同，健保署首次將安眠藥及抗焦慮劑用藥分開統計，更能精準了解國人真正面對的身心健康問題。

健保統計，國人安眠藥用量逐年升高，108年3億9598萬顆，去年增至4億7734萬顆，增加了21%，若以每顆安眠藥厚度約0.2公分估算，疊起來的高度約1879座台北101大樓；申報使用人數也從108年的186萬人增至去年為200萬人，申報費用自9億7349萬元增至11億6058萬元。

陳亮妤指出，觀察單用安眠藥族群，各年齡層都上升，但以65歲至90歲民眾為核心增加族群，其中，去年65至69歲使用安眠藥為24萬人最高，其次是60至64歲23.1萬人、70至74歲22.1萬人。原因是年齡愈大，慢性失眠盛行率愈高，估計約每4人就有1人，長者須服用安眠藥入睡。

但長者使用安眠藥需格外注意，陳亮妤說，隨年齡增長，藥物耐受性下降或服用劑量較高時，可能增加跌倒風險，而服用安眠藥後，也容易出現注意力不集中、意識混亂等，合併其他藥物也可能出現嚴重譫妄，持達數小時到數天。

另就使用人數增加方面，70至74歲從108年14.7萬人增至去年22.1萬人，增幅為50.3%最高，其次為20至24歲增幅達17.9%、25至29歲增幅達15.3%，顯示年輕族群遇到失眠問題多願意就醫。

以開立安眠藥科別分析，以精神科為主，其次為家醫、內科、心臟血管內科及精神科，主要是三高患者同時合併有慢性失眠。陳亮妤說，未來希望透過全人全社區照護計畫，針對這五個科病的病人提供衛教指導，且由醫師填寫病人的生活習慣及調整的建議，降低多重用藥及重複就醫的情形。

在抗焦慮劑使用方面，自108年的5億6088萬顆，去年增至6億8991萬顆，增幅23%。抗焦慮劑適用於病人出現恐慌、壓力、焦慮、強迫等情形，通稱廣泛性焦慮症，目前是全球盛行率最高的精神症狀。

陳亮妤說，許多醫師會給予心情焦慮的病人短期使用抗焦慮劑，不代表病人京罹患焦慮症，僅用藥一至三個月以舒緩病人焦慮情緒，幫助度過壓力最大的階段。健保署於102年推動雲端藥歷，已改善病人重複用藥，並於安眠藥附註夢遊、說夢話等警語，提醒民眾服用時應多注意。