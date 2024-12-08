國人安眠藥使用量5年增22% 醫分析受這三大因素影響

衛福部健保署統計，近5年來，國人安眠藥用量持續增加，去年全台共開立11億6725萬顆，相較108年的9億5686萬顆增加22%。新竹台大分院精神部主任廖士程說，依中研院1995至2020年，每隔5年進行社會變遷研究發現，國內各年齡層常見的焦慮、憂慮精神疾患盛行率，於2005年到達高峰後，近年來都已微幅降低，僅有30至44歲族群盛行率，於2010至2020年達到25至27%，約每四人就有一人為最高。

但為何精神疾患盛行率下降，安眠藥使用情形卻上升？廖士程說，這可能原因分為三種，第一、健保署資料統計，恐無法反應國人焦慮的實際狀況，原因是抗焦慮劑、安眠藥除了治療焦慮、失眠外，也可緩解肌肉鬆弛、抗癲癇或不自主運動等適應症。

其次，就以往經驗，每10人患有憂鬱、焦慮的個案中，僅2至3人願意向外求助、就醫，衛福部推動青壯世代心理諮商方案，讓願意外出求助個案增加，正向來說，有更多的原先不用就醫的潛在病人願意外出就醫。

第三，高齡長者受到慢性疾病、睡眠變化等影響，失眠問題確實較年輕族群容易發生，也造成安眠藥使用增加。

廖士程說，醫學研究發現，對於憂鬱症、焦慮症、原發性失眠等進行藥物治療效果，與心理治療、認知行為等非藥物治療效果相差不多。台灣就醫可近性高，藥物又有健保給付，相對來說，非藥物的治療給付，略嫌不足，民眾使用率也不高，政府相關單位應多加思考增加給付。

廖士程說，健保署的全人全社區照護計畫，包含生活諮詢，期盼透過飲食、運動、睡眠等諮商進行改善，建議民眾應做好自我睡眠及健康管理，如果可以應採用非藥物治療模式，或至整合型照護門診由醫師進行整體評估，給予更為完整的治療。

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