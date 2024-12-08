沾血檢傷表難辨識 花蓮設立全台首支資訊化災難醫療隊

台灣發生天災人禍時，仰賴災難醫療隊挺進災區搶救人命，但目前多以手寫紀錄病人身份與檢傷情形，若遇風吹雨淋，或沾染血跡、每人字跡不同，他人恐難辨識紙本資料，因此花蓮縣衛生局邀集縣內急救責任醫院、慈濟基金會後勤組成花蓮縣災難醫療隊（DMAT），今年更升級為全台首支資訊化團隊iDMAT，在0403大地震大展身手。運作模式獲得醫策會NHQA國家醫療品質獎及國發會政府服務獎，即將於年底接受表揚，未來更計畫導入國際資訊交換標準（FHIR），讓國外救難隊快速進入狀況。

2024年台灣醫療科技展今日來到最後一天，花蓮慈濟醫院分享「iDMAT挺花蓮（TEAM HUALIEN）」經驗。花慈副院長兼AI中心主任吳彬安表示，花東災難頻傳，醫療人員間的聯繫至關重要，花蓮縣衛生局在2018年0206地震後，與縣內8家急救責任醫院組成花東首支DMAT，投入許多救災行動。

但花慈急診部醫師賴佩芳憑藉過去擔任急診部主任、東區緊急醫療應變中心執行長的經驗，發現災難現場人力流動快速，且醫療隊需同時手工填寫資料、搶救傷患、接聽各界關心電話，數位無紙化或可減輕第一線人員工作負擔，故花慈了解災難醫療隊運作模式後，2023年與縣府合作成立資訊整合平台，甚至今年完成測試不久，就在0403地震中展現實際成果。

賴姵芳說，啟用手機APP僅約10分鐘，只要以此掃描病人手環上的QR code，輸入病人資料，勾選相關處置，上傳雲端，讓第一線醫療隊專心搶救，待醫療站處置完畢，後端資料便已完成各級檢傷統計及傷患在各院分佈，以便災害應變中心同步獲知現況、調度資源，後送醫院提前做準備。

之所以選擇使用手機，賴姵芳解釋，災難停電停Wifi時，手機可多爭取時間，改運用個人網路，或在基地區域網路，把APP資料傳輸到筆電、共用雲端，相關人員不需電話諮詢，就可掌握最新進度；未來希望導入FHIR，讓國外救難隊快速加入救災。