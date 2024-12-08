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榮耀號出包上千台人滯留那霸 學者：危機不全然是壞事

聯合報／ 記者王慧瑛邱瑞杰／連線即時報導
吳繼文曾任高雄餐旅大學助理教授，投入教職前，曾在商船上工作9年、在旅行社服務20年，兼具船務、觀光業背景。本報資料照片
吳繼文曾任高雄餐旅大學助理教授，投入教職前，曾在商船上工作9年、在旅行社服務20年，兼具船務、觀光業背景。本報資料照片

台灣國際郵輪協會理事兼人才培訓接待小組召集人吳繼文說，「榮耀號」郵輪是一艘新船，卻發生船舶故障事件，推測問題可能在引擎，船公司應變作業還算合格，對船公司、官方等單位來說，這是一次練兵機會，說明不能光靠運氣，隨時要有危機意識，更要建立損害管制及風險管理機制。

吳繼文曾任高雄餐旅大學助理教授，投入教職前，曾在商船上工作9年、在旅行社服務20年，兼具船務、觀光業背景。

吳繼文說，榮耀號目前滯留日本那霸的上千名台人若要搭飛機疏運回台，恐怕要3、4天分批消化，榮耀號是一艘新船，配備完善，加上日本是有造船、修船技術的國家，可提供一些支援，推測應該這兩天就能修好，若很快能解圍，應該有一半的台灣人會搭原船回基隆。

吳認為，以船公司提出的補救措施來看，關懷、誠意還算足夠，最大壓力在於每個旅客請假時間有限，難免會讓人焦躁，時間許可者，其實可轉念，「吃穿不愁，就在船上等，當作多玩2天」。

吳繼文坦言，機件難免會有故障，就像新車也需要有保固，昔日在船上工作最怕遇到新船，通常過了2、3年各種狀況都浮現後，船況會順暢很多。吳強調，此次事件縱使是個危機，但不全然是壞事，成為升級、轉化、蛻變的契機，讓事件的負面影響轉換成為日後提升、管控旅遊品質等正面效應的催化劑。

旅行社 郵輪

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