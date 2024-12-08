1周2波降溫！周四雨區擴大 周末冷氣團來襲「低溫下探10度」
明天白天東北季風減弱，周四再迎另波東北季風，周六冷空氣南下，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天起溫度回升並持續到周三，周四東北季風再增強、水氣也增加，周四、周五雨區從迎風面擴大到桃園以北，而周六冷空氣南下，其強度有機會達大陸冷氣團等級，預估北部低溫可下探10度。
陳姵安說，今天東北季風影響到明天清晨，今晚至明清晨，迎風面的基隆北海岸、大台北及東北部有局部短暫雨，且有局部較大雨勢，桃園以北及東南部也有零星短暫雨。
明（9日）白天起東北季風逐漸減弱，水氣也會減少，周二至周三（10、11日）環境風場以偏東風為主，降雨區域僅剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，中部、中南部、大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周三晚間至周四（11、12日）有鋒面略過北部海面，隨後東北季風增強並帶來水氣，周四、周五（12、13日）再回到濕冷天氣，且這段時間降雨範圍擴大，從原本的迎風面地區擴大到桃園以北、東北部及東部均有局部短暫雨。
周六、周日（14、15）日冷空氣南下，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部有降雨，但周日白天會逐漸減少。
溫度方面，陳姵安指出，今晚至明清晨各地偏涼，北台灣低溫15、16度，中南部16度，局部地區14、15度；明天白天東北季風減弱，溫度回升持續到周三，北部、東北部19至23度，中南部24至27度，日夜溫差大。
周四鋒面掠過，隨後東北季風增強，溫度下降，且以北台灣最為明顯，高溫降至20度，中南部25至28度，清晨低溫約16至18度。
周六另波東北季風再增強，北部低溫可能降至14度，達到大陸冷氣團等級，並持續影響至周日，且溫度可能再降低2度。
陳姵安說，周六這波冷空氣南下，其強度有機會達到大陸冷氣團等級，台北平地可能出現14度低溫，若水氣偏乾，清晨輻射冷卻效應明顯，沿海空曠地區或近山區低溫有機會下探10至12度，但後期時間天氣變化仍大，降雨情況及降溫幅度仍須密切觀察。
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