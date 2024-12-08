長庚AI「鏡像手」訓練 中風患者好手帶壞手復健

臨床上，腦中風發生後，逾8成患者會出現半側偏癱，長庚醫院發展復健訓練科技，有了機器人助力，為中風病人帶來福音。林口長庚醫院復健部主治醫師裴育晟表示，透過機器手的協助，能讓復健更有溫度，活化大腦神經，加強恢復生活機能。

長庚醫院於2020年成立「機器人復健治療中心」，引進多項復健儀器，其中，裴育晟與治療團隊共同研發的「鏡像手復健機器人」，專門為神經復健與肢體功能重建所設計。在2024台灣醫療科技展中，長庚醫院展出「鏡像手」與「同動車」，讓原本無抓握能力的患肢，慢慢恢復做出抓握物品的動作。

鏡像手的原理，是穿戴感應手套後，以健側帶動患隻，中風的患側手在機器人的帶動下，能做出一模一樣的動作。裴育晟說，機器人導入復健，除了運用於醫療場域，未來也可以推廣到長照機構、社區據點，訓練高齡長者的肌力與身體協調性，職能治療師可針對個人狀態安排治療內容，制定個人化服務。

長庚醫療體系以病人為中心研發精密復健設備，每年投注龐大的研究經費，締造多項創新且具臨床應用性專利，也實際落地前進南向國家，建立緊密醫療合作關係。