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影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵今下午一列826車次列車，旅客因座位發生嚴重衝突，甚至互潑灑礦泉水。圖／鐵警提供
高鐵今下午一列826車次列車，旅客因座位發生嚴重衝突，甚至互潑灑礦泉水。圖／鐵警提供

高鐵今下午一列826車次列車，發生旅客嚴重爭執，有2名旅客疑似因自由座車廂座位換座問題發生糾紛，有位媽媽將礦泉水，倒在一名身穿藍衣的短髮女頭上，引發藍衣女驚嚇嚎啕大哭，混亂現場引發其他乘客討論，紛紛制止2人行為並協助報警；高鐵表示，此事件未影響營運，鐵警則說，雙方已互相道歉，暫不提出告訴。

台灣高鐵表示，經查，本事件發生於今（8）日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，後續由鐵路警察協助處理。此事件並未影響高鐵營運。

鐵路警察說明，今天下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路警察局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。

鐵路警察局台北分局提醒，如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並立即通報鐵路警察或列車長協處。

自由座 高鐵

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