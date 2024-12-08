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六福村打造全台遊樂園最大霓彩耶誕樹 高達12米

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
六福村今年用心打造出全台遊樂園最大的炫彩燈光耶誕樹，高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹成為今年「童話耶誕」新地標，聲光視覺效果十足。業者／提供
六福村今年用心打造出全台遊樂園最大的炫彩燈光耶誕樹，高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹成為今年「童話耶誕」新地標，聲光視覺效果十足。業者／提供

隨著叮~叮~噹~熟悉的音樂響起，耶誕節腳步已經越來越近。六福村今年用心打造出全台遊樂園最大的炫彩燈光耶誕樹，高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹成為今年「童話耶誕」新地標，首次開放夜間營運的「星夜極光城」搭配雷射投影特效耶誕樹點燈儀式感十足，聲光視覺效果十足，宛如置身在北歐極光城，耶誕氛圍滿滿，吸引數千人拿著手機拍攝最美麗的燈光表演。

六福村為營造耶延歡樂氣氛，白天從北國來的正宗耶誕老公公在耶誕最大盛典遊行「冰晶盛典」與大家互動，還有舞者們如嘉年華般的活力四射，以及萌萌可愛的雪人與筆直騎兵們陪遊客拍出美美的照片，共同渡過最浪漫的耶誕節。

六福村主題遊樂園表示，與家人團聚品嘗耶誕大餐最暖心，牛排館期間限定的耶誕套餐，人氣最高的「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，享受頂級頂級美食的同時，還可欣賞華麗舞台劇，一推出口碑爆棚廣受遊客們喜愛，預定人數已經超過40%，每周周末限定席次有限， 訂位逕洽https://bit.ly/3XjBpIp

還有小朋友每年最期待的耶誕老人見面會也少不了，只要購買期間限定的「耶誕禮物包」，就可以獲得與耶誕老公公見面拍照的機會一圓耶誕夢，還可以獲得拍立得照片，紀錄歡樂美好的一刻，成為童年最美好的回憶。

與家人團聚品嘗耶誕大餐最暖心，六福村牛排館期間限定的耶誕套餐，人氣最高的「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，享受頂級頂級美食的同時，還可欣賞華麗舞台劇。業者／提供
與家人團聚品嘗耶誕大餐最暖心，六福村牛排館期間限定的耶誕套餐，人氣最高的「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，享受頂級頂級美食的同時，還可欣賞華麗舞台劇。業者／提供
六福村打造全台遊樂園，最大霓彩耶誕樹，宛如北歐「星夜極光城」，假日夜間營運，首日吸引數千人朝聖。業者／提供
六福村打造全台遊樂園，最大霓彩耶誕樹，宛如北歐「星夜極光城」，假日夜間營運，首日吸引數千人朝聖。業者／提供

六福村 耶誕節 聖誕樹

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