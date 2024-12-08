六福村打造全台遊樂園最大霓彩耶誕樹 高達12米

隨著叮~叮~噹~熟悉的音樂響起，耶誕節腳步已經越來越近。六福村今年用心打造出全台遊樂園最大的炫彩燈光耶誕樹，高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹成為今年「童話耶誕」新地標，首次開放夜間營運的「星夜極光城」搭配雷射投影特效耶誕樹點燈儀式感十足，聲光視覺效果十足，宛如置身在北歐極光城，耶誕氛圍滿滿，吸引數千人拿著手機拍攝最美麗的燈光表演。

六福村為營造耶延歡樂氣氛，白天從北國來的正宗耶誕老公公在耶誕最大盛典遊行「冰晶盛典」與大家互動，還有舞者們如嘉年華般的活力四射，以及萌萌可愛的雪人與筆直騎兵們陪遊客拍出美美的照片，共同渡過最浪漫的耶誕節。

六福村主題遊樂園表示，與家人團聚品嘗耶誕大餐最暖心，牛排館期間限定的耶誕套餐，人氣最高的「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，享受頂級頂級美食的同時，還可欣賞華麗舞台劇，一推出口碑爆棚廣受遊客們喜愛，預定人數已經超過40%，每周周末限定席次有限， 訂位逕洽https://bit.ly/3XjBpIp。