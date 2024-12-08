生育率創歷年新低 陳時中：孕產到育兒應健全福利政策

明年我國將正式進入超高齡社會，不僅老年人口快速成長，也帶來生育率下降的少子化問題。台灣的生育率，在2023年降到0.865，創下歷年新低。行政院政務委員陳時中表示，政府應針對不同年齡族群擬定不同策略，翻轉失衡的人口結構。

陳時中說，政府將加強長照政策，著重於中風、車禍的年輕失能，以及獨居老人的照護，民眾也要做好健康促進，提前準備高齡生活。65歲以上的長者，以提升照顧涵蓋率為目標，透過健康促進政策延緩老化，降低失能人口比例。至於中年世代，他鼓勵壯世代再進修，學習新職能、協助培養能力築夢。

在扭轉少子女化部分，陳時中指出，政府將從孕產到育兒提高支持力道，1至6歲幼兒，規畫放寬人工生殖補助對象，以及研擬產檢交通費、心理諮商、疫苗等補助，加強孕期照護。孩子出生後，延長雙親的育嬰留職停薪，以及強化臨托、夜托、長短期托育等，讓年輕夫妻敢婚、願意生。

近日代理孕母的規定引發許多爭議，陳時中說，「人工生殖法」修正草案將開放單身女性、女女同婚族群使用人工生殖，樂見修法盡快通過。代孕方面，他呼籲理性討論，一條條列出如何防弊，加以審慎研議，不要只是形而上的「認為會發生什麼事情」，把爭議降到最低，適當立法是好事。

陳時中今天出席「2024北醫校友新創論壇」，提出台灣人口老化、少子化的挑戰。從婦產科權威醫師，跨至政壇的立法委員陳菁徽表示，從臨床到立院質詢台，過去幫助過許多深受不孕症困擾的夫妻。她認為，若以醫師的角度來看待代理孕母，這是人權問題，修法勢在必行，政府應該從各方面來幫助願意生育的人。

台北醫學大學校友總會於台灣醫療科技展舉辦「北醫校友新創論壇」，邀請政務委員陳時中（牙醫學系）、立委陳菁徽（醫學系）、嘉正生物科技副董事長林瑟宜（藥學系）為台灣醫療、臨床研發、公衛政策等領域提出建言，並分享斜槓的創業故事。

北醫骨科部主任吳孟晃表示，近年來，母校北醫積極轉型，成為國際首屈一指的創新型大學。他指出，資深校友透過平台傳承智慧，形成一個正向循環，有機會促成更多醫療創新，並加速臨床研發，進入市場應用。