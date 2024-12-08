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台鐵山嵐號預計114年4月上路 營運花東縱谷路線

中央社／ 台北8日電
圖為台鐵董事長杜微（中）於新竹車站考察「山嵐號」。圖／中央社
圖為台鐵董事長杜微（中）於新竹車站考察「山嵐號」。圖／中央社

台鐵觀光列車「海風號」日前已營運，「山嵐號」預計明年4月初上路，同樣主打奢華輕旅行，初期營運花東縱谷路線。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，列車上提供下午茶，相關行程由得標的雄獅旅行社安排。

「海風號」於11月發表，並賣行程，大受歡迎，一票難求，於12月7日首航，初期往返新竹與台中，列車上提供結合當地食材製作的專屬甜點，也被形容為甜點列車。

根據台鐵初步規劃，「山嵐號」預計明年4月初開始營運，初期往返花東縱谷間，近期安排測試停站點，上路後也會如「海風號」般，提供在食材製作的不同點心。

另外，台鐵透露，明年可能安排「海風號」行駛其他路線，很可能會優先選擇宜蘭線。

台鐵「海風號」的靈感來自台灣近海海水，主打湛藍翠綠色；「山嵐號」是取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調。

台鐵 觀光列車

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