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獨／榮耀號旅客欲搭機返台 還有簽證問題要解決

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
榮耀號因引擎故障目前還滯留在那霸港，旅客行程嚴重受到影響。本報資料照片
榮耀號因引擎故障目前還滯留在那霸港，旅客行程嚴重受到影響。本報資料照片

MSC榮耀號因引擎故障無法照原定計劃今日返回基隆港，郵輪商目前協調航空公司讓旅客搭機回台，但1800餘名台籍旅客要搭機只能分批疏運，任務難度高。郵輪專家更指出，郵輪客所持的簽證跟搭機旅客的簽證不同，郵輪商必須先與沖繩海關協調，解決旅客的簽證問題後，台籍旅客才能順利搭機回家。

台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉表示，郵輪旅客搭郵輪出國玩，護照正本會由郵輪公司集中保管，旅客持護照影本過海關，當地政府則核發過境旅客（臨時）上陸許可證（Provisional Landing Permit），也就是說雖然台灣旅客搭郵輪踏上沖繩的土地，但並未「入境」，而是「過境」，再搭郵輪離開時，也不會是「出境」。

呂江泉說，過境旅客（臨時）上陸許可證要求郵輪業者必須團進團出，且船去船回，但今天MSC榮耀號的突發事件，讓郵輪商必須安排滯留旅客搭機返台，可船上旅客原本一開始就沒有「入境」日本的紀錄，現在得從「過境」改成有「入境」，再讓旅客可以搭機「出境」，必需協調沖繩的海關辦理相關手續，反則就算訂到返台機票，也會因簽證問題卡關。

呂江泉表示，還好台日之間本來就是觀光免簽可停留90天，相關簽證轉換作業應該不難，只是需要時間處理，如果今天是臨時故障在一個需要辦簽證才能前往的國家港口，作業程序勢必會更複雜。

據掌握，今早郵輪商就一直在處理相關事宜，盼能讓船上旅客順利在下午下船，成功「入境」日本。

沖繩 海關 簽證 護照 郵輪

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