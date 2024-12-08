高齡孕婦沒打疫苗 孩子當天使…施景中曝流感大流行蠢動

新冠疫情過後，國人紛紛脫下口罩，恢復正常生活。但目前冬季，正是病毒活躍時期，台大醫院產科主任施景中表示，今年國人脫下口罩後，流感可能大流行，有藉於台灣每年約有1000至2000人因流感死亡，如果沒有禁忌症，呼籲國人趕緊去接種流感疫苗。

施景中於臉書表示，最近一位孕婦自覺胎動少又發燒，但沒有其它症狀，我們警覺提前收入院，隔日剖腹，本來是下周剖腹，母胎均安，結果開完刀收到通知，確定產婦是罹患Ａ型流感；幸運的是，產婦有打疫苗，他去看該名產婦時，看不到產婦有任何症狀。

施景中說，幾年前他有另一位高齡產婦，年齡接近50歲了，辛苦很久終於試管成功，她不願打流感疫苗，卻在懷孕中期得到流感，小孩就當天使去了。

「不要以為流感離我們很遠」，施景中說，今年因新冠解除警報，大家都不戴口罩了，反而流感大流行蠢蠢欲動，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期。美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000至2000人。如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。

據衛福部疾管署統計，今年10月1日起截至12月2日，共累計286例流感併發重症病例，死亡病例累積52例，均未接種流感疫苗，預計12月中旬，將進入流行期。