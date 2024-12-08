快訊

中山美穗死因出爐！經紀公司痛認「是意外」

屏東機場外環道轎車撞水泥護欄！車子付之一炬 駕駛逃生不及慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡孕婦沒打疫苗 孩子當天使…施景中曝流感大流行蠢動

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院產科主任施景中說，今年國人脫下口罩後，流感可能大流行，如果沒有禁忌症，呼籲國人趕緊去接種流感疫苗。本報資料照片
台大醫院產科主任施景中說，今年國人脫下口罩後，流感可能大流行，如果沒有禁忌症，呼籲國人趕緊去接種流感疫苗。本報資料照片

新冠疫情過後，國人紛紛脫下口罩，恢復正常生活。但目前冬季，正是病毒活躍時期，台大醫院產科主任施景中表示，今年國人脫下口罩後，流感可能大流行，有藉於台灣每年約有1000至2000人因流感死亡，如果沒有禁忌症，呼籲國人趕緊去接種流感疫苗

施景中於臉書表示，最近一位孕婦自覺胎動少又發燒，但沒有其它症狀，我們警覺提前收入院，隔日剖腹，本來是下周剖腹，母胎均安，結果開完刀收到通知，確定產婦是罹患Ａ型流感；幸運的是，產婦有打疫苗，他去看該名產婦時，看不到產婦有任何症狀。

施景中說，幾年前他有另一位高齡產婦，年齡接近50歲了，辛苦很久終於試管成功，她不願打流感疫苗，卻在懷孕中期得到流感，小孩就當天使去了。

「不要以為流感離我們很遠」，施景中說，今年因新冠解除警報，大家都不戴口罩了，反而流感大流行蠢蠢欲動，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期。美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000至2000人。如果沒有禁忌症，還是趕緊去打疫苗吧。

據衛福部疾管署統計，今年10月1日起截至12月2日，共累計286例流感併發重症病例，死亡病例累積52例，均未接種流感疫苗，預計12月中旬，將進入流行期。

口罩 施景中 流感疫苗

延伸閱讀

北市流感併發重症 爆首例死亡

北市出現首例流感死亡 併發重症病例數是去年同期1.6倍

9年前打二價HPV疫苗卻成「痛痛女孩」 衛福部拒救濟...官司輸了

流感季節拚保護力 嘉縣加開假日與夜間疫苗雙打站

相關新聞

獨／榮耀號旅客欲搭機返台 還有簽證問題要解決

MSC榮耀號因引擎故障無法照原定計劃今日返回基隆港，郵輪商目前協調航空公司讓旅客搭機回台，但1800餘名台籍旅客要搭機只...

榮耀號旅客今無法返台 4國籍航空明沖繩回台單程票也已售罄

MSC榮耀號因引擎故障無法返台，導致約1800名台灣旅客原訂今日返抵基隆港，如今卻只能滯留沖繩。郵輪公司昨公告取消郵輪航...

高齡孕婦沒打疫苗 孩子當天使…施景中曝流感大流行蠢動

新冠疫情過後，國人紛紛脫下口罩，恢復正常生活。但目前冬季，正是病毒活躍時期，台大醫院產科主任施景中表示，今年國人脫下口罩...

榮耀號滯留沖繩 1800台人+300東南亞旅客回不來 補償方案曝

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障，船上4000多名旅客行程受影響，目前滯留那霸。本報掌握，目前預計疏運回基...

今晨低溫14度 周四鋒面到

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩...

榮耀號故障旅客滯留沖繩 觀光署：不排除包機疏運

榮耀號（MSC）4日搭載4000多名旅客及工作人員，從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，原訂昨（7日）從那霸開往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。