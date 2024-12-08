滯留日本那霸的地中海榮耀號 創下基隆港最大郵輪紀錄

地中海榮耀郵輪號去年首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，維持至今。只是這艘郵輪昨因引擎出狀況滯留日本那霸，除了打亂船上旅客行程，排定今天從基隆港出發航次取消，也是基隆港發展郵輪旅遊以來最大的「狀況」。

地中海榮耀號（MSC Bellissima）去年5月4日清晨駛進基隆港，停靠西岸碼頭，載來約4600名旅客。這艘郵輪噸位達17.2萬噸，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，基隆港務分公司出動拖船，以噴水禮迎接。

地中海榮耀號去年往來中國大陸上海、日本和基隆港，今年起以基隆港、日本那霸港為雙母港，排定航班往來基隆和沖繩，停泊那霸、石垣島和宮古島。

郵輪公司官網介紹，地中海榮耀號船長度為315.83公尺、船寬43公尺、船高65公尺，造價超過105億歐元。2019年在英國南安普頓港下水，平均航速22.7節。

地中海榮耀號甲板層數共19層，電梯共18部，艙房總數2217間，載客數5714人。郵輪上共有1564名作人員，設有泳池3座，餐廳8間及酒吧。郵輪的樂高海上樂園，有超過700平方公尺的兒童遊樂區，亞利桑那水上樂園設置3條滑水道，還有82公尺長的喜馬拉雅橋、F1模擬賽車等設施。

郵輪大廳用超過6萬顆奧地利水晶打造出的旋轉樓梯，散發富麗堂皇氣息。船上長達80公尺的香榭麗舍榮耀大道，吸引250多個國際知名品牌設櫃。

基隆港發展郵輪觀光產業以來，曾因颱風、疫情打亂船班，地中海榮耀號4日從基隆港出發後，先停泊宮古島，再前往沖繩島那霸港，原本7日停泊石垣島，8日回到基隆。船上昨天廣播告知旅客，指因引擎技術問題，郵輪會繼續停在那霸港，預計10日才能啟航。

地中海榮耀號因故障打亂船期，除了原本航班旅客被迫滯留日本，打算今天搭郵輪旅行的遊客也無法成行，是基隆港推動郵輪產業少見的大狀況。