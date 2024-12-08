榮耀號旅客今無法返台 4國籍航空明沖繩回台單程票也已售罄

MSC榮耀號因引擎故障無法返台，導致約1800名台灣旅客原訂今日返抵基隆港，如今卻只能滯留沖繩。郵輪公司昨公告取消郵輪航程，並祭出補償方案，讓旅客可自行安排回台，也讓沖繩返台的單程機票一度大漲。目前4家國籍航空明日自沖繩（OKA)返回台北桃園（TPE）的機票都已售罄。

MSC榮耀號今早再發出公告，指因12月6日的技術原因， 不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。郵輪將繼續停留在那霸，歐洲工程師已於12月8日（周日）上午抵達郵輪，進行必要的維護工作。

MSC榮耀號指出，原定於8日在基隆下船的台灣賓客約1880 人，目前正在那霸。在台灣有關部門的支援下，正與旅行社及航空公司合作夥伴密切協作，為這些賓客預訂飛機航班及安排包機，以便協助他們能在周一搭乘飛機返回。

MSC榮耀號指出，為表歉意，將為受影響的賓客提供全額退款。此外，還將為賓客提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的抵用券金額為郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客為75美金/人。

由於郵輪商昨日公告補償方案後，不少旅客已自行購買明日沖繩返台機票，本報記者今早查詢12月9日四家國籍航空（華航、長榮、星宇、台虎）機票價格，沖繩-台北單程機票一度漲到約1.5萬，但下午查詢都已售罄。

據掌握，郵輪商昨日已與國籍航空公司建立聯繫管道，協調包機一事，但目前尚在協調溝通中，尚未有具體內容。由於1800多名台籍旅客滯留海外，人數眾多，航空公司定班機恐短時間消化不完，據悉，交通部航港局也已向交通部反應，盼能拉高層級，趕緊疏運旅客回台。