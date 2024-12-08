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福爾摩沙馬戲團到岡山演出 吸引逾千親子同歡

中央社／ 高雄8日電

福爾摩沙馬戲團（FOCA）曾在英國、法國、德國、美國、日本等23國家藝術節演出，是享譽國內外的台灣馬戲團，昨晚受邀到高雄岡山演出「潘朵拉的盒子」，吸引逾千人參加，現場氣氛熱鬧。

民進黨立委賴瑞隆昨晚在岡山河堤公園舉辦「小鴨爸爸的馬戲派對」，與親子同樂，也邀福爾摩沙馬戲團演出「潘朵拉的盒子」，吸引逾千人參與。

賴瑞隆表示，福爾摩沙馬戲團曾在英國、法國、德國、美國、日本等23國家藝術節演出，不僅是台灣之光，更是享譽國內外的台灣馬戲團，同時「小鴨爸爸的馬戲派對」還搭配小鴨遊具，充滿遊戲化教育的巧思，讓親子感受療癒與幸福。

賴瑞隆提到，透過精彩馬戲表演，帶給親子歡樂，並以展演活動凝聚親子關係，也將藝術與文化傳遞到地方，讓高雄成為更國際、更幸福的城市。他將持續結合社會資源爭取福爾摩沙馬戲團到各地演出，14日將移師到旗山體育場開演。

賴瑞隆表示，10年前舉辦黃色小鴨展，獲得全台及世界關注，他擔任立委後更關注親子權益，期盼能結合各界力量多舉辦藝文活動，讓父母可在週末晚上帶著小孩，就近在地方享受藝文表演，提供孩子藝文視野及幸福感。

親子關係 賴瑞隆

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