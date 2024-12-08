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青春痘長大就好了？ 19歲男大生滿臉痘痘就醫找回面子
台南一名19歲大學生阿凱，從高中開始就飽受青春痘困擾，但因長輩總說「長大就好了！」，讓阿凱疏於治療，然而等到他上了大學，臉上的痘痘不僅沒有改善，反而更加惡化，外觀問題也讓他相當自卑，好在阿凱最後仍鼓起勇氣就醫，經歷5個月治療與控制，總算恢復帥氣的臉龐。
奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊表示，青春期的痤瘡也是俗稱青春痘，是許多青少年時期最常見的皮膚問題之一，除影響外觀，也可能造成病人自信心受損，進而影響社交和心理健康。
她說明，痤瘡以型態來說可分為粉刺型、丘疹膿皰型、結節囊腫型等，而病灶數目多寡與發炎情形，都會決定痤瘡的嚴重程度；目前臨床上會依發炎情形不同，給予不同的外用藥膏與口服藥物治療，但發炎後痘疤的控制更讓人困擾，也相當重要。
鄭百珊指出，目前痘疤治療不再只是單一療法，針對不同種類與嚴重度的痘疤問題，會評估選擇不同的複合性治療模式，包含化學換膚、皮秒雷射、二氧化碳汽化式飛梭雷射、微針電波、消疤針等，都可以用來改善惱人的痘疤問題。
鄭百珊也提醒，一旦痘疤形成，要達到完美的治療效果，並非一蹴可幾，需耐心接受連續多次的治療，才能達到最好的治療效果，且早期介入治療才能讓痘痘與痘疤達到更好的控制。
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