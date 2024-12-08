榮耀號滯留沖繩 1800台人+300東南亞旅客回不來 補償方案曝

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障，船上000多名旅客行程受影響，目前滯留那霸。本報掌握，目前預計疏運回基隆港約2100人，其中1800人為台灣人，其餘為東南亞旅客。賠償方面，郵輪公司表示，將全額退還這趟每人2萬2的郵輪費用。

榮耀號（MSC）4日搭載4000多名旅客及工作人員，從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，原訂昨（7日）從那霸開往石垣島，今早駛回基隆港，但船上昨天廣播告知旅客，指因技術問題，郵輪會停在那霸港，10日再出發回基隆港。

郵輪公司公告，由於昨（6日）出現引擎故障，因此取消郵輪航程，郵輪會停在那霸港，10日再出發回基隆港，目前正商榷安排飛機接送至基隆的方案，後續服務團隊會與旅客聯繫，提供進一步詳細資訊。

本報掌握，搭載出去的4000多人，需要疏運回基隆港的人數約有2100人，其中1800人為台灣人，其他則為東南亞旅客。郵輪公司已向長榮、華航協調疏運，目前還在等待回應。

賠償方案部分，郵輪公司表示，影響旅客將全額退費，為表達歉意，預定時的第1位及第2位旅客將獲得相當於已付郵輪票價50％的未來郵輪抵用券（FCC），第3位及第4位床位的成人將獲得75美元的抵用券，此抵用券適用於2025年12月31日前的任何地中海郵輪航程。

另外，若有旅客想繼續待在日本或到海外，郵輪公司將賠償日本國內交通每人最多200美元或等值貨幣；海外交通則賠償每人最多400美元或等值貨幣，作為交通費用，並提醒旅客確保準備完整相關文件，包含航班以及人車電子票據以獲賠償。