坐輪椅也能出去玩 社家署推廣無障礙公約

黑色衣服的演員扮演同學、揹著書包，要帶阿嬤與坐輪椅的朋友去動物園玩，但出去玩都會擔心要走路、有樓梯阿嬤該怎麼辦？社家署8日在「臺灣閱讀節嘉年華」擺攤活動，便鼓勵小朋友一起想怎麼解決？有小朋友說搭電梯、無障礙坡道，現場演員就趁機推廣「身心障礙者權利公約」，讓更多人了解無障礙空間的重要。

擺攤活動上，兩位熱情洋溢的演員不畏天氣寒冷，演出「每個人都要到」短劇。故事講述有2個同學要帶阿嬤與坐輪椅的好朋友一起去動物園玩，但男同學隨即擔心，動物園那麼大，阿嬤走路不方便，而且阿嬤想要休息怎麼辦？有小朋友便說設立接駁車與坡道，讓演員連連稱讚。

「有輪椅很難坐遊覽車！」女同學如此表示，並詢問現場小朋友該如何處理？有人就舉手說「遊覽車簡易坡道」、「樓梯上裝電動座椅」等，最後阿嬤與坐輪椅的小雪也順利搭上車、去動物園玩。社家署工作人員也順勢推廣「CRPD（身心障礙者權利公約）」，讓小朋友了解透過設立無障礙空間，「讓大家都能去校外教學」。

台灣閱讀節8日於中正紀念堂民主廊道舉辦「閱讀美好，共創未來」活動，現場有來自桃園、台東等地的圖書館、出版社到現場擺攤，還有外交部與社家署等部會參與，現場有魔術表演、彩繪與闖關活動，即使天氣很冷，也吸引許多家長帶著小孩體驗各類遊戲。

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