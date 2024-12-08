郵輪榮耀號滯留那霸 基隆港2100旅客被放鴿子…補償方案公布

航行基隆、日本航線的地中海榮耀號，因故障滯留那霸港，今天從基隆港出發航次取消。1名日籍女子不知情，今早前來搭船時才被告知，感覺意外但未顯不悅。基隆港務分公司表示，有連繫計程車隊，今天適時服務旅客。

地中海榮耀號4日搭載4千多名旅客和工作人員從基隆港出發，原訂昨天從那霸開往石垣島，今早駛回基隆港，但船上昨天廣播告知旅客，指因技術問題，郵輪會停在那霸港，10日再出發回基隆港。

郵輪公表示，滯留那霸旅客，會聯繫航空公司包機協助旅客返回台灣，自行打理交通者則提供補償金。至於今天出航的航次約2100名旅客，因行程取消，也有人抱怨，假都請好了，旅程卻泡湯了。

郵輪公司公布補償方案為全額退還郵輪船票款項，並提供未來航程抵用券，有效期至2025年12月31日，適用MSC地中海郵輪任何可用航次。

郵輪公司透過旅行社等管道，通知旅客停航訊息，今天一早也派工作人員到基隆港西岸旅客中心，張貼停航公告，並向未接獲停航訊息的旅客說明。

1名日籍女子今早帶著小孩來搭船，拉著行李到了港邊，才被告知停航，覺得意外。她說，原本今天想搭地中海榮耀號到石垣島，再搭飛機前往東京，沒想到郵輪故障，航班取消。她樂觀地說，這種事情不常發生，很有趣，應該記錄一下。