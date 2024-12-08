快訊

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

預測80歲時失智的風險有多大 大型研究結果指出3件事最關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪榮耀號滯留那霸 基隆港2100旅客被放鴿子…補償方案公布

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影

航行基隆、日本航線的地中海榮耀號，因故障滯留那霸港，今天從基隆港出發航次取消。1名日籍女子不知情，今早前來搭船時才被告知，感覺意外但未顯不悅。基隆港務分公司表示，有連繫計程車隊，今天適時服務旅客。

地中海榮耀號4日搭載4千多名旅客和工作人員從基隆港出發，原訂昨天從那霸開往石垣島，今早駛回基隆港，但船上昨天廣播告知旅客，指因技術問題，郵輪會停在那霸港，10日再出發回基隆港。

郵輪公表示，滯留那霸旅客，會聯繫航空公司包機協助旅客返回台灣，自行打理交通者則提供補償金。至於今天出航的航次約2100名旅客，因行程取消，也有人抱怨，假都請好了，旅程卻泡湯了。

郵輪公司公布補償方案為全額退還郵輪船票款項，並提供未來航程抵用券，有效期至2025年12月31日，適用MSC地中海郵輪任何可用航次。

郵輪公司透過旅行社等管道，通知旅客停航訊息，今天一早也派工作人員到基隆港西岸旅客中心，張貼停航公告，並向未接獲停航訊息的旅客說明。

1名日籍女子今早帶著小孩來搭船，拉著行李到了港邊，才被告知停航，覺得意外。她說，原本今天想搭地中海榮耀號到石垣島，再搭飛機前往東京，沒想到郵輪故障，航班取消。她樂觀地說，這種事情不常發生，很有趣，應該記錄一下。

基隆港務分公司今天表示，昨天下午接獲地中海榮耀號船務代理公司通知取消今天航程後，已在臉書及官網轉知旅客。今天原本預計2100名旅客自基隆港登船，考量可能有部分遠到旅客不知情，仍來基隆港搭船，因此已備妥在地計程車隊及飯店資訊，適時提供旅客。港方也會與船方保持聯繫，盡力服務受影響的旅客。

地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，1名日籍女子不知情，今早帶著小孩來搭船，工作人員告知航次已取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，1名日籍女子不知情，今早帶著小孩來搭船，工作人員告知航次已取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，取消今天從基隆港出發的航次。郵輪公司今在旅客中心張貼公告，並派員服務未接獲訊息仍來搭船的旅客。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 旅行社 補償金 郵輪

延伸閱讀

旅行被中止！2100名台灣旅客今日榮耀號行程泡湯怒：假都請了

獨／史上首遭 榮耀號滯留沖繩旅客將空路疏運回台

亞太最大郵輪榮耀號故障停那霸急搶修 8日返基隆有變數

天津港旅客34萬人次 接待國際郵輪100艘次

相關新聞

榮耀號滯留沖繩 1800台人+300東南亞旅客回不來 補償方案曝

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障，船上000多名旅客行程受影響，目前滯留那霸。本報掌握，目前預計疏運回基...

郵輪榮耀號滯留那霸 基隆港2100旅客被放鴿子…補償方案公布

航行基隆、日本航線的地中海榮耀號，因故障滯留那霸港，今天從基隆港出發航次取消。1名日籍女子不知情，今早前來搭船時才被告知...

大雨+強風「低溫不到20度」專家：周末再迎冷氣團

今天持續受東北季風影響，各地氣溫下滑，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天清晨北部各縣市平地都有觀測到13至15度的低溫...

今晨低溫14度 周四鋒面到

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩...

急診醫師遇孩子滿是瘀青、傷口 社工通報社會局「已3次兒虐」…最後身亡

兒虐案件層出不窮，一名兒科急診女醫師在社交平台透露，在急診遇到一位瘦小、滿身傷口與瘀青的1歲多孩童，陪同他的媽媽卻看起來沒有很緊張，後來原PO打給醫院社工通報兒虐，才從社會局得知該名孩童先前已被另一家醫院通報2次兒虐。對此，原PO醫院的醫師、護理師、社工多次與社會局開會，院方要求替孩子另找安置家庭未果，1個月後孩子又送急診，卻已到院前死亡。

交長承諾太魯閣號事故罹難者家屬：讓台鐵更安全

交通部長陳世凱日前邀請太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」代表，到交通部交流對談，陳世凱承諾，有責任讓台鐵更安全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。