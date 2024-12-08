交長承諾太魯閣號事故罹難者家屬：讓台鐵更安全

交通部長陳世凱日前邀請太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」代表，到交通部交流對談，陳世凱承諾，有責任讓台鐵更安全。

民國110年4月2日，台鐵在花蓮路段發生太魯閣號408車次事故，罹難者家屬成立「太魯閣的眼淚」，成為督促台鐵安全改革的外部監督力量。而太魯閣號事故也加速政府推動台鐵於113年1月1日轉型為公司。

「太魯閣的眼淚」家屬代表在6日受邀至交通部，與陳世凱交流對談。

「太魯閣的眼淚」在臉書貼文，台鐵公司化後，為了台鐵能夠安全轉型，「太魯閣的眼淚」積極倡議成立外部監督委員會，與專家學者每月開會，為台鐵安全改革提供關鍵意見，這些倡議與行動獲得陳世凱高度肯定，成為這次會談契機。

「太魯閣的眼淚」於會談中強調，台鐵安全改革不僅只是他們失去至親的痛苦，更攸關所有乘客的生命安全，呼籲政府應以堅定的決心，持續推動台鐵改革，並讓更多民間參與力量納入改革一環，避免政府部門閉門造車。

陳世凱感謝「太魯閣的眼淚」投入與付出，並表示有責任讓台鐵更安全，承諾與「太魯閣的眼淚」互相勉勵攜手讓台鐵變更好、不要讓不幸再發生。除監督台鐵依照5年安全計畫提升安全，也支持家屬提出每年的追思會能朝安全教育方向辦理，讓民眾從太魯閣號事故理解台鐵安全的重要性。

「太魯閣的眼淚」也提到與陳世凱分享過去2年2度前往日本學習的經驗，以及日方在重大事故後如何真誠面對錯誤、改革並承擔責任的具體作法，把「安全」2字放在交通運輸的首要位置上。陳世凱表示，相當認同，也指示相關單位未來要朝向這方面轉型。

「太魯閣的眼淚」也介紹日本國土交通省的事故應變機制，包括發放指引小卡以及設立單一事故聯絡窗口的作法。家屬團體代表提議陳世凱應參考，讓交通部能在事故發生時迅速提供整合性的應變與協助。

對此，陳世凱表示支持，隨即指示交通部次長研議在交通部設立的可能性，一旦事故發生時便能立刻進行聯繫及事故的應變處理，使交通事故被害者能及時得到最好的協助。

根據台鐵先前提出的5年安全提升計畫，113年起行車事故會逐年降低，至117年降低件數達50%。不過今年1月至7月，因地震及颱風等天災及老舊車輛故障、民眾侵入鐵路路線事件增加，並未達成目標，台鐵將持續檢討改善。