快訊

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

預測80歲時失智的風險有多大 大型研究結果指出3件事最關鍵

交長承諾太魯閣號事故罹難者家屬：讓台鐵更安全

中央社／ 台北8日電
交通部長陳世凱。聯合報系資料照
交通部長陳世凱。聯合報系資料照

交通部長陳世凱日前邀請太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」代表，到交通部交流對談，陳世凱承諾，有責任讓台鐵更安全。

民國110年4月2日，台鐵在花蓮路段發生太魯閣號408車次事故，罹難者家屬成立「太魯閣的眼淚」，成為督促台鐵安全改革的外部監督力量。而太魯閣號事故也加速政府推動台鐵於113年1月1日轉型為公司。

「太魯閣的眼淚」家屬代表在6日受邀至交通部，與陳世凱交流對談。

「太魯閣的眼淚」在臉書貼文，台鐵公司化後，為了台鐵能夠安全轉型，「太魯閣的眼淚」積極倡議成立外部監督委員會，與專家學者每月開會，為台鐵安全改革提供關鍵意見，這些倡議與行動獲得陳世凱高度肯定，成為這次會談契機。

「太魯閣的眼淚」於會談中強調，台鐵安全改革不僅只是他們失去至親的痛苦，更攸關所有乘客的生命安全，呼籲政府應以堅定的決心，持續推動台鐵改革，並讓更多民間參與力量納入改革一環，避免政府部門閉門造車。

陳世凱感謝「太魯閣的眼淚」投入與付出，並表示有責任讓台鐵更安全，承諾與「太魯閣的眼淚」互相勉勵攜手讓台鐵變更好、不要讓不幸再發生。除監督台鐵依照5年安全計畫提升安全，也支持家屬提出每年的追思會能朝安全教育方向辦理，讓民眾從太魯閣號事故理解台鐵安全的重要性。

「太魯閣的眼淚」也提到與陳世凱分享過去2年2度前往日本學習的經驗，以及日方在重大事故後如何真誠面對錯誤、改革並承擔責任的具體作法，把「安全」2字放在交通運輸的首要位置上。陳世凱表示，相當認同，也指示相關單位未來要朝向這方面轉型。

「太魯閣的眼淚」也介紹日本國土交通省的事故應變機制，包括發放指引小卡以及設立單一事故聯絡窗口的作法。家屬團體代表提議陳世凱應參考，讓交通部能在事故發生時迅速提供整合性的應變與協助。

對此，陳世凱表示支持，隨即指示交通部次長研議在交通部設立的可能性，一旦事故發生時便能立刻進行聯繫及事故的應變處理，使交通事故被害者能及時得到最好的協助。

根據台鐵先前提出的5年安全提升計畫，113年起行車事故會逐年降低，至117年降低件數達50%。不過今年1月至7月，因地震及颱風等天災及老舊車輛故障、民眾侵入鐵路路線事件增加，並未達成目標，台鐵將持續檢討改善。

交通事故 交通部長 台鐵 太魯閣 陳世凱

延伸閱讀

高雄人喊高鐵南延案「拒絕拆遷」 陳世凱承諾想辦法

水上段鐵路高架 陳世凱：嘉縣府重提規劃案以推動

1至9月交通死亡降2.7% 陳世凱：不滿意、再改進

「對道安永遠不滿意」 陳世凱點名桃園赴交部開記者會

相關新聞

榮耀號滯留沖繩 1800台人+300東南亞旅客回不來 補償方案曝

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障，船上000多名旅客行程受影響，目前滯留那霸。本報掌握，目前預計疏運回基...

大雨+強風「低溫不到20度」專家：周末再迎冷氣團

今天持續受東北季風影響，各地氣溫下滑，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天清晨北部各縣市平地都有觀測到13至15度的低溫...

今晨低溫14度 周四鋒面到

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩...

急診醫師遇孩子滿是瘀青、傷口 社工通報社會局「已3次兒虐」…最後身亡

兒虐案件層出不窮，一名兒科急診女醫師在社交平台透露，在急診遇到一位瘦小、滿身傷口與瘀青的1歲多孩童，陪同他的媽媽卻看起來沒有很緊張，後來原PO打給醫院社工通報兒虐，才從社會局得知該名孩童先前已被另一家醫院通報2次兒虐。對此，原PO醫院的醫師、護理師、社工多次與社會局開會，院方要求替孩子另找安置家庭未果，1個月後孩子又送急診，卻已到院前死亡。

交長承諾太魯閣號事故罹難者家屬：讓台鐵更安全

交通部長陳世凱日前邀請太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」代表，到交通部交流對談，陳世凱承諾，有責任讓台鐵更安全

東北季風增強！11縣市撞10級強風 3地區留意大雨

今天持續受東北季風影響，中央氣象署今早9時45分針對11縣市發布陸上強風特報，影響時間持續到明（9日）上午，影響區域包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。