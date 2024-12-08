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大雨+強風「低溫不到20度」專家：周末再迎冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天受東北季風影響，桃園以北到東半部雲多且全日濕涼，高溫不超過20度，加上強風將頗有涼意。聯合報系資料照
今天受東北季風影響，桃園以北到東半部雲多且全日濕涼，高溫不超過20度，加上強風將頗有涼意。聯合報系資料照

今天持續受東北季風影響，各地氣溫下滑，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天清晨北部各縣市平地都有觀測到13至15度的低溫，中南部15至17度左右，降幅並不大，但迎風面水氣較多，明天起至周三全台氣溫有回升趨勢，周四東北季風再增強並回到濕涼天氣，周末冷空氣南下，強度可能達到冷氣團等級。

李至晟今表示，預測今天一整天還是會維持東北季風的天氣型態，桃園以北到東半部雲多且全日濕涼，高溫不超過20度，加上強風將頗有涼意。

新竹以南的西半部地區將轉為多雲到晴，內陸地區因為清晨降溫，有淺薄的低雲或薄霧覆蓋，白天就會消散並快速增溫，預測竹苗一帶高溫約20度上下，中南部地區就可以來到25至28度，配合陽光將是相當溫暖的天氣。

但受到東北季風偏強的影響，在枯水期的溪流或沿海沙地可能會有揚塵發生，在比較明顯的地區可能會需要維持門窗常閉，外出時準備口罩備用。

李至晟表示，目前預測這波東北季風在明天起就會減弱，到周三前，全台氣溫將呈現逐日回升的趨勢；周三白天北部、東半部高溫會來到25度左右，中南部則是27到30度，這時只有迎風面會有零星的小雨，天氣比較穩定。

周四起東北季風又會增強，前期水氣比較多，李至晟說，預測周四至周五又會轉為類似今天的濕涼天氣，但屆時只有迎風面的北部、東半部感受比較明顯，氣溫大約來到16至20度。

李至晟指出，比較強的冷空氣會在周末南下，目前預測這波冷空氣的強度可能來到冷氣團等級，也就是北部平地低溫降到14度以下。因為預報時間較久，而且此時水氣減少的程度會影響到夜間輻射冷卻強度，未來幾天預報還有調整空間。

空氣品質方面，李至晟說，好消息是原本預測的境外汙染比預測更快遠離台灣。明天東北季風減弱，預測全台的空品可望恢復成普通到良好水準；但周二、周三中南部地區因為轉為微弱偏東風的背風面，風力微弱不利擴散，空氣品質可能再度出現橘燈提醒。敏感的民眾近期要多留意身邊的空氣品質。

東北季風 氣溫

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