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東北季風增強！11縣市撞10級強風 3地區留意大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有９至１０級強陣風。聯合報系資料照
東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有９至１０級強陣風。聯合報系資料照

今天持續受東北季風影響，中央氣象署今早9時45分針對11縣市發布陸上強風特報，影響時間持續到明（9日）上午，影響區域包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區。

氣象署表示，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，需特別注意。

另外，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，氣象署因此也針對基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間持續到明（9日）清晨，提醒民眾注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。

基隆 東北季風 氣象署 馬祖

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