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急診醫師遇孩子滿是瘀青、傷口 社工通報社會局「已3次兒虐」…最後身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名孩童疑似4次遭虐致死，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名孩童疑似4次遭虐致死，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

兒虐案件層出不窮，一名兒科急診女醫師在社交平台透露，在急診遇到一位瘦小、滿身傷口與瘀青的1歲多孩童，陪同他的媽媽卻看起來沒有很緊張，後來原PO打給醫院社工通報兒虐，才從社會局得知該名孩童先前已被另一家醫院通報2次兒虐。對此，原PO醫院的醫師、護理師、社工多次與社會局開會，院方要求替孩子另找安置家庭未果，1個月後孩子又送急診，卻已到院前死亡。

原PO在Threads上開頭直言，「兒虐事件真的很可怕，如果沒辦法阻止，很多加害者會一而再、再而三的繼續虐待孩子」。她說之前遇到一位1歲多、第一次被救護車送來急診的孩童，對方身形瘦小，且身體遍布瘀青與傷口，處於昏睡狀態，陪同的母親卻看似沒有很緊張。原PO因考量該名1歲多個案身體狀況聯絡兒童加護病床，並打給醫院社工通報兒虐，之後社工再通報社會局，才得知該個案已被另一家醫院通報2次兒虐。

社會局社工表示，前2次該孩童個案就醫也是意識不清，還有外傷、腦出血狀況，住進加護病房，之後有出院。當時社會局評估他可以返回原生家庭，但1個月後再次昏迷，送至原PO所在醫院，因此後來醫院醫師、護理師、社工多次與社會局開會，院方強烈要求社會局另外替個案找安置家庭，但是社會局社工因此案無法得知施虐者為何人，另尋安置家庭的建議未能實現，於是個案出院又重返原生家庭。只不過孩童出院不到1個月，再次送到原PO所在醫院的急診，卻在到院前已死亡。

有10年前擔任家防社工的網友，分享遇過類似案件的處理方式，「至少10年前還在擔任家防社工時，我和同事們在乎的只有孩子的安危，如果家中的大人說不清楚孩子被誰施虐，也沒做積極處理，代表著照顧者保護不周，本來就可以安置」。

底下留言有不少人批評文中的社會局，但也有人透露社會局社工的難處，「社會局底層公務人員被長官霸凌，還要超時加班、案件又多到爆，燙手山芋直接給菜鳥負責，公務人員要怎麼救？決定小孩去留，要看訪視人員報告怎麼寫 ，受訪視大人掩蓋事實演戲，還能怎辦」。

有網友則表達對文中孩童的不捨， 「為這孩子感到悲哀跟慶幸，悲哀的是你來到世間得到這麼多苦痛，慶幸的是只痛苦1年不是長年累月」、「曾有機會救一把的，比起沒機會救的更讓人難過」、「真的好難過，3次了！我們本來有機會救他的」。

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