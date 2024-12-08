青銀換居考驗接受度 學者：推附加服務的銀髮住宅才能永續

成大老年學研究所副教授陳柏宗直言，各地方政府推動的「以私宅換公宅」專案計畫立意良善，實際上曲高和寡，高齡者入住意願低落，部分媒合成功案例可能是兒女的想法，並非長輩真正意願，走了好幾年案例仍少，代表推動上存在窒礙難行之處。

陳柏宗主張，面對超高齡社會即將到來，台灣應盡速推動讓中產階級租得起、願意租賃的有附加服務銀髮住宅，而非以社宅來取代銀髮住宅，提供適合一般高齡者居住的居住環境，才能提高接受度。

陳柏宗說，老化過程分為健康期、障礙期與臥床期，可透過集合住宅的物業管理等營運單位所提供的附加服務，甚至在障礙期、臥床期能適當介入提供協助與守護，才能讓高齡者好好地在宅安老，至少要做到住宅內的日常保健，及緊急安全通報支援、守護。

日本比台灣更早面臨高齡海嘯挑戰，陳柏宗表示，日本為因應超高齡社會人口狀況，近年積極推展專為高齡者所打造的「附加服務住宅」，提供老人面對不同狀況與需求的附加服務，透過租賃方式讓有需求的長輩承租，推動成效不錯。

陳指出，台灣可借鏡日本近年推「附加服務住宅」經驗，推適合台灣民情的銀髮住宅，並制定相關規範與配套措施，收費必須是中產階級高齡者負擔得起，在鼓勵興建的配套措施上，對參與此類建設的投資者提供適當的低利貸款與融資，鼓勵投資者往ESG環境保護、社會責任與公司治理等方向來推展，建議中央跨部會討論，提出具體的配套與政策導引，攜手民間投資，逐步建構台灣的高齡友善風氣。

新北市城鄉局長黃國峰說，除了新北，台北市、高雄市、桃園市也相繼推青銀換居計畫，各地方政府持續觀察成效，也滾動修正，希望能讓政策更貼近需求與民心。