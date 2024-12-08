快訊

MiLB／鄧愷威延續旅美生涯 與巨人簽小聯盟合約力拚春訓出線

奧客！伍佰《成功之路》陸首演 觀眾不滿非個唱盧退票

潮人音樂祭使用高空遠光燈！家禽場鴨子踩踏嚇死 主辦單位急滅火

青銀換居考驗接受度 學者：推附加服務的銀髮住宅才能永續

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
新北新店民安社宅預計明年2月可入住，將預留6戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
新北新店民安社宅預計明年2月可入住，將預留6戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供

成大老年學研究所副教授陳柏宗直言，各地方政府推動的「以私宅換公宅」專案計畫立意良善，實際上曲高和寡，高齡者入住意願低落，部分媒合成功案例可能是兒女的想法，並非長輩真正意願，走了好幾年案例仍少，代表推動上存在窒礙難行之處。

陳柏宗主張，面對超高齡社會即將到來，台灣應盡速推動讓中產階級租得起、願意租賃的有附加服務銀髮住宅，而非以社宅來取代銀髮住宅，提供適合一般高齡者居住的居住環境，才能提高接受度。

陳柏宗說，老化過程分為健康期、障礙期與臥床期，可透過集合住宅的物業管理等營運單位所提供的附加服務，甚至在障礙期、臥床期能適當介入提供協助與守護，才能讓高齡者好好地在宅安老，至少要做到住宅內的日常保健，及緊急安全通報支援、守護。

日本比台灣更早面臨高齡海嘯挑戰，陳柏宗表示，日本為因應超高齡社會人口狀況，近年積極推展專為高齡者所打造的「附加服務住宅」，提供老人面對不同狀況與需求的附加服務，透過租賃方式讓有需求的長輩承租，推動成效不錯。

陳指出，台灣可借鏡日本近年推「附加服務住宅」經驗，推適合台灣民情的銀髮住宅，並制定相關規範與配套措施，收費必須是中產階級高齡者負擔得起，在鼓勵興建的配套措施上，對參與此類建設的投資者提供適當的低利貸款與融資，鼓勵投資者往ESG環境保護、社會責任與公司治理等方向來推展，建議中央跨部會討論，提出具體的配套與政策導引，攜手民間投資，逐步建構台灣的高齡友善風氣。

新北市城鄉局長黃國峰說，除了新北，台北市、高雄市、桃園市也相繼推青銀換居計畫，各地方政府持續觀察成效，也滾動修正，希望能讓政策更貼近需求與民心。

黃國峰認為，換居牽涉許多主客觀條件，長輩對老屋的情感是難以割捨的一環，社宅是多元、共居的環境，許多社宅已導入醫療、長照等資源，讓住進社宅的長輩能享受附加服務。為提高青銀換居的執行效率，明年2月可入住的中和安邦、新店民安有預留一定戶數支持青銀換居計畫，有900多戶的三峽國光二期社宅會預留更多戶數，讓青銀換居計畫愈來愈上軌道。

中和安邦社宅明年2月可入住，將預留22戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
中和安邦社宅明年2月可入住，將預留22戶作為青銀換居計畫使用。圖／新北市城鄉局提供
建築師陳柏宗在成大老年學研究所任教，對高齡者住宅議題有許多想法。圖／陳柏宗提供
建築師陳柏宗在成大老年學研究所任教，對高齡者住宅議題有許多想法。圖／陳柏宗提供

社宅 高齡者

延伸閱讀

高齡化挑戰 新北社宅明年將與醫療、學校合作活絡社區

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

全國最大社宅「勝利安居」啟動 蕭美琴出席高雄動土典禮

張麗善率隊參訪中和秀峰社宅 向新北討教推動社宅經驗

相關新聞

一群高中生車廂中跳抖音舞自嗨...被乘客阻止還打人？北捷回應了

新北市4名高中生在捷運車廂內放音樂、大跳抖音舞，一名紅衣乘客不滿上前阻止，反而被學生動手推到在地，影片曝光後立刻引發網友...

旅行被中止！2100名台灣旅客今日榮耀號行程泡湯怒：假都請了

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）疑因引擎故障，滯留那霸搶修中，船上有4千多人，據旅客說，稍早船上廣播榮耀號會在那霸...

今13.6度北台濕涼 周末恐強烈大陸冷氣團報到局部10度以下

北台轉濕涼，要穿外套帶傘。受東北季風影響，今北部最低溫為新北石門區13.6度。周末更冷，恐強烈大陸冷氣團報到，局部10度...

今晨低溫14度 周四鋒面到

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩...

感冒糖漿一次喝光精神變好？ 原來是「這」讓人興奮了

受東北季風影響，近期氣溫劇烈變化，感冒人數增加，許多診所一開診，病人瞬間擠爆診間，部分民眾則自行購買感冒藥服用，市售感冒...

她被迫簽字離婚成「前妻」 連告3案逆襲丈夫還獲賠

基隆市曾姓女子在丈夫黃姓男子逼迫下簽字離婚，而黃姓「前夫」才告別舊愛2天，就與新歡陳女登記結婚。曾女後來得知離婚協議書的證人造假，連出三招逆襲丈夫。首先狀告兩人婚姻關係存在勝訴，再告黃、陳婚姻無效也勝訴，最後以配偶權受侵害，向黃男求償又勝訴，獲賠10萬元，到底前妻是用甚麼訴訟策略逆襲成功？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。