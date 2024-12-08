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一群高中生車廂中跳抖音舞自嗨...被乘客阻止還打人？北捷回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
4名高中生疑在台北捷運車廂內放音樂、大跳抖音舞？北捷回應不是真正的車廂。圖／報系資料照
4名高中生疑在台北捷運車廂內放音樂、大跳抖音舞？北捷回應不是真正的車廂。圖／報系資料照

新北市4名高中生在捷運車廂內放音樂、大跳抖音舞，一名紅衣乘客不滿上前阻止，反而被學生動手推到在地，影片曝光後立刻引發網友撻伐。網友指車廂在台北捷運，但北捷7日火速回應，影片中只是車廂造景，並非真實的捷運車廂場景。

影片在7日曝光後引發網友撻伐，但有人發現車廂「怪怪的」，和真正的北捷車廂不一樣，事後，疑是學生當事人也出面表示，學生和乘客都同夥人，所謂衝突只是在拍攝影片，造成誤解非常抱歉。北捷也澄清，影片地點只是一個車廂造景，絕非是北捷車廂。

在臉書、Threads等社群平台7日影片顯示，一群學生在車廂中吵鬧、大跳抖音舞，伴隨著音樂聲，學生越來越喧鬧，還伴隨著音箱音樂大跳抖音舞，旁疑有紅衣男子不滿提醒，但學生都沒有在意，男子隨即關掉音箱，學生上前理論、推倒紅衣男子。

北捷 影片 車廂 高中生

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