感冒糖漿一次喝光精神變好？ 原來是「這」讓人興奮了

受東北季風影響，近期氣溫劇烈變化，感冒人數增加，許多診所一開診，病人瞬間擠爆診間，部分民眾則自行購買感冒藥服用，市售感冒藥主要是用來緩解感冒症狀，但感冒藥品成分多，不同成分對應的症狀也不相同，且有的是綜合成分，有的是針對特定症狀，應要如何選購？

衛福部食藥署於最新一期「藥物食品安全週報」中，藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，市售感冒藥主要是緩解症狀，雖然沒辦法縮短病程，但透過症狀緩解，可以讓身體休息，提升睡眠品質，有好的免疫力對抗病毒。

但常見民眾誤把感冒糖漿當水喝，打開瓶蓋就一次喝光光或一天喝好幾瓶，喝完後精神變好，以為藥效發揮了，黃彥儒說，這是因為感冒糖漿中的解鼻充血劑及中樞神經興奮劑會讓人有興奮感，而有些感冒糖漿含鴉片類的止咳成分，如可待因，長期大量服用恐會成癮，影響健康。正確用法為每次8至15ml，一天3至4次（以藥品標示為準），每瓶糖漿不是一次的用量，切勿過量。

黃彥儒說，也有民眾將抗生素當消炎藥用，但抗生素是藉由殺死細菌來減輕感染部位的發炎反應，感冒是病毒引起上呼吸道感染，不是細菌引起，所以感冒不需要優先使用抗生素。

而常見的市售感冒藥品成分，主要為以下六種，患者應依症狀正確購買及使用。

黃彥儒說，第一種是解熱鎮痛劑，常見成分如乙醯胺酚（Acetaminophen），能幫助退燒，緩解疼痛，除了止痛藥及感冒藥內含有乙醯胺酚，部分止咳藥及鼻炎藥也會添加。因此要特別注意，未經藥師及醫師指示，不可重複使用，以免乙醯胺酚過量傷肝。

第二種是抗組織胺，常見成分如氯菲安明（Chlorpheniramine），有助改善打噴嚏、流鼻水等症狀，但有嗜睡、助眠效果，吃了含抗組織胺的感冒藥，最好不要開車、騎車或操作危險器械；此外，此成分可能有排尿困難的副作用，特別是有攝護腺肥大的長輩需特別注意。

第三種是解鼻充血劑，常見成分如消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），此類成分可緩解鼻塞，使呼吸道暢通。但若使用過量，會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。

第四種為中樞神經興奮劑：常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous），幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，以治療頭痛。如果平時沒有喝咖啡的習慣，在晚上服用可能造成失眠，進而影響感冒的恢復，市售常見的止痛加強錠，會比一般止痛錠多加了咖啡因，因此睡前若是要吃含乙醯胺酚的止痛藥，建議選擇一般錠而不是加強錠。

第五種是袪痰劑：常見成分如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate），可增加呼吸道黏液的分泌，稀釋痰液，容易咳出。

第六種為止咳劑：常見成分如右旋美索芬（Dextromethophen）、可待因（codeine），兩種成分可緩解咳嗽症狀。一般有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥品適用於感冒接近尾聲，氣管內已無痰液，乾咳時使用。食藥署提醒，衛福部已公告可待因成分禁止使用在孕婦與未滿 12 歲的孩童身上，選購時要特別留意。

黃彥儒提醒，感冒時若症狀多樣，如發燒、鼻塞、流鼻水、有痰時，可向藥師諮詢，選用綜合感冒藥品，照外盒及仿單（藥品說明書）建議劑量來服用；若只有特定症狀可選用個別症狀緩解藥品。食藥署指出，在沒有醫師指示下，不要混用多種藥品，以免重複用藥傷肝腎，若不知如何選用感冒藥品，建議向社區藥局藥師諮詢。