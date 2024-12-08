今13.6度北台濕涼 周末恐強烈大陸冷氣團報到局部10度以下

北台轉濕涼，要穿外套帶傘。受東北季風影響，今北部最低溫為新北石門區13.6度。周末更冷，恐強烈大陸冷氣團報到，局部10度以下。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3338-2024-12-07-21-43-52）指出，今晨截至5：23各地區平地最低氣溫約在14至17度。其中北部(新北石門區)13.6度、中部(台中后里區)15.3度、南部(台南關廟區)16.7度及東部(宜蘭羅東鎮)15.6度。

吳德榮指出，今日受東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台濕涼。中南部晴時多雲，白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部14至20度、中部15至28度、南部17至29度及東部16至30度。

吳德榮指出，明(9)日大氣轉乾、氣溫略升；西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。周二、三(10，11日)天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四(12日)鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五(13日)起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉冷。最新各國模式模擬顯示，周六(14日)至下周二(17日)清晨、有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」(≦10度)的條件。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又有多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。