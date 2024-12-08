未來低溫急凍墜至10度 鄭明典發1張圖曝降溫徵兆

受東北季風影響，今天清晨低溫下探14度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩，不過周四東北季風再增強，北東雨區擴大，周末冷空氣可能升級為大陸冷氣團，局部低溫下探十度。

今天至周一清晨持續受到東北季風影響，今明2天為這波冷空氣最冷時刻，低溫下探14度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，明天白天起，降雨趨緩，不過周四東北季風再增強，北東雨區擴大，周末冷空氣可能升級為大陸冷氣團，局部低溫下探10度。

前中央氣象局長鄭明典於臉書粉專po出1張圖指出，橫槽擺正為台灣降溫徵兆。什麼是橫槽擺正？鄭明典圖解說明，上方紅色線表示一隻低壓槽線，這條槽線幾乎是東西走向，這樣的槽線早期被稱為「橫槽」，橫槽的產生與青藏高原密切相關。

鄭明典指出，下方則是24小時預測圖，相對應的槽線從東西走向，轉成東北-西南走向，這樣的變化，通常伴隨地面冷空氣繞過青藏高原邊緣，由向東轉向東南或向南移動，而個槽線變化過稱就稱為「橫槽擺正」。

鄭明典說，橫槽擺正是台灣降溫的徵兆，這次槽線擺正的位置偏東也偏北，台灣會降溫，但是降溫幅度就相對有限，未來可多觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天清晨低溫下探14度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨；明天清晨低溫再下降，中部以北、東北部僅14、15度，白天起東北季風減弱，水氣減少、溫度也回升。

但張承傳進一步指出，周四東北季風再增強，北東雨區擴大；周六冷空氣增強，不排除達大陸冷氣團等級，北部、東北部低溫13、14度，局部空曠地區低溫甚至下探10度，中部低溫15度、南部17度。至於周六的冷空氣是否再升級成強烈冷氣團，還需再觀察。