旅行被中止！2100名台灣旅客明天榮耀號行程泡湯怒：假都請了

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）疑因引擎故障，滯留那霸搶修中，船上有4千多人，旅客表示，稍早船上廣播榮耀號會在那霸待到12月10日，取消航程，要回基隆者將協調航空公司。旅客錯愕「這麼多人怎麼搭」。還有預訂明天要從基隆港上船的2100名旅客，行程被取消，旅客生氣指控「旅行被中止，5天假都請好了！」

榮耀耀號今天向基隆港通報，由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作，取消榮耀號12月8日基隆出發的郵輪行程。也提出補償方案表示歉意。

12月8日出發的旅客將全額退還郵輪船票款項，並提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的未來航程抵用券金額相當於所支付的郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客的未來航程抵用券金額為75美元/人·該批用券有效期至2025年12月31日,適用MSC地中海郵輪的任何可用航次。

郵輪及旅行社相關社群大量遊客留言，引發不少怨言。據一名在船上的旅客說，稍早船上廣播榮耀號會在那霸待到12月10日，取消航程，要回基隆者將協調航空公司。但他說，大家都相當錯愕「船人的人超多，這麼多人怎麼搭飛機，行李這麼多怎麼搭？」

「如果修不好繼續停留，就悲劇了」一名旅客表示；但也有旅客說賺到了，可以免費在船上吃喝玩更多天；並有人質疑不是新船嗎，怎麼會要修這麼久；還有人罵沒有接到通知；還有人留言，是何處故障都沒有說明，旅客大家亂猜，應是引擎故障。

不只受困那霸船上的遊客怨聲四起，原訂8日要從基隆港上船玩下一梯次的的台灣旅客有2100多人，如今行程被迫取消，也怨聲載道。

「旅行被中止，5天假都請好了！」一名明天要上船的遊客說，他們好友5人要一起出發去搭郵輪，這麼豪華的郵輪，號稱亞太地區最大，怎麼會壞得這麼嚴重？

據指出，榮耀號原申請8日進基隆港人數有4886人，目前人都在船上待在那霸港，明天無法回基隆港；另原來明天要從基隆港上榮耀號搭8日的下一梯次旅遊行程，計有2100人要上船，8日行程已取消，必須延期。

地中海榮耀號17萬1598噸，船長315公尺，船寬43公尺，可載客數5655人。今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式。