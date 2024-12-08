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今晨低溫14度 周四鋒面到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
東北季風影響，今天清晨低溫下探14度。聯合報系資料照
東北季風影響，今天清晨低溫下探14度。聯合報系資料照

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩，不過周四東北季風再增強，北東雨區擴大，周末冷空氣可能升級為大陸冷氣團，局部低溫下探十度。

中央氣象署預報員張承傳說，今明清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫雨。

張承傳表示，明起至周三，是本周天氣最穩定的時候，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，花東及大台北山區有零星短暫雨。不過周四清晨，有鋒面通過北部海面，桃園以北、東北部、東半部有局部短暫雨，周末水氣才逐漸趨緩。

溫度部分，張承傳表示，明天清晨低溫再下降，中部以北、東北部僅十四、十五度。

張承傳說，周六冷空氣增強，不排除達大陸冷氣團等級，北部、東北部低溫十三至十四度，局部空曠地區低溫甚至下探十度，中部低溫十五度、南部十七度。至於周六的冷空氣是否再升級成強烈冷氣團，還需再觀察。

低溫 冷氣團 基隆

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