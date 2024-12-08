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腦癌醫師器捐遺愛 女兒淚憶遺志

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
器官捐贈者「連醫師」的女兒出席台大醫院器官捐贈感恩音樂會。記者林琮恩／攝影
器官捐贈者「連醫師」的女兒出席台大醫院器官捐贈感恩音樂會。記者林琮恩／攝影

「不要一把火，把可用的器官全燒掉。」器官捐贈者「連醫師」的女兒，昨出席台大醫院「與愛同行，一一三年度器官捐贈感恩音樂會」，轉述父親遺志。連醫師是一名開業醫師，罹患腦癌後，他身體力行實踐診所牆上的安寧療護、器官捐贈海報傳遞的精神，住進安寧病房，捐出可用的眼角膜，遺愛人間。

連小姐表示，去年十月初，父親半夜跌倒，身為醫師，他警覺這不是中風，主動至醫院要求檢查，發現是惡性度極高的腦癌。後續手術雖然成功，但因腦癌復發率高，連醫師自知來日不多，交代「不動第二刀，一切順應自然」。半年後，腦癌復發，決定不再開刀。

「我跟爸爸說，大腦陪伴我們一輩子，現在退休了。」連小姐噙淚表示，受腦部手術影響，父親當時雖仍可自由活動，兩人還能一起練肌力，但左側身體逐漸出現麻痺感，腦部若再動刀，生命品質預期更差，父親決定把握時間，與家人四處遊玩，直到腫瘤持續變大，壓迫大腦到不能行動，住進台大醫院安寧病房。

連小姐表示，曾問父親是否懼怕死亡，父親努力用氣音回答「我不怕」，並囑咐子女，要捐出器官。台大安寧病房醫師尊重父親一生貢獻，雖然身分變成病人，仍稱他「連醫師」。主治醫師說，「連醫師您一生照顧這麼多人，換我們照顧你。」

「父親沒有讓那些海報，只貼在診所牆上，而是身體力行。」連小姐表示，父親曾建議癌末病人選擇安寧，而他面對人生最後一哩路，也非常勇敢，選擇安寧緩和醫療，並實踐器捐，遺愛人間，經器捐團隊評估，連醫師最後捐出眼角膜。連小姐和母親簽署了器捐同意書，她說「爸爸雖然走了，我的生命仍受到許多祝福。」

台大醫院 器官捐贈 醫師

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