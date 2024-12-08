協助臨終家庭 醫務社工擬納給付

長照三點○後年上路，適用對象擴大到腦中風、癌末，以及取得永久居留權的外籍人才，適用範圍也更廣。另外，衛福部主張以安寧療護協助病人面對人生最後一哩路，衛福部次長呂建德說，研擬醫務社工納入長照三點○給付，扮演協調家屬，提供臨終建議的角色。

面對生命最後一哩路時，許多病患已簽署預立醫療決定、拒絕維生醫療，但只要家庭成員意見分歧，就會導致醫療團隊夾在中間，左右為難。

為解決困境，呂建德說，希望讓受過專業訓練的醫務社工介入，協助患者進行情緒支持、團體治療等，並提供決策建議，居家安寧的部分則研擬安排社工師介入。

呂建德表示，醫務社工可協助臨終家庭進行團體治療，幫助家庭成員面對家人臨終的事實，針對經濟弱勢的低收、中低收入戶，也可媒合各項社福資源，幫助患者平順走完人生。目前長照三點○研擬納入中風、癌末患者，這類病人在家安寧時，也很需要家庭網絡支持，此時醫務社工即可扮演協調性角色，與病家一起擬定照顧計畫。

衛福部長邱泰源說，未來長照三點○將有三項發展重點，分別為加強與醫療的結合、機構服務量能提升、增加喘息服務。

邱泰源表示，我國現在面臨超高齡社會的挑戰，了解長照服務擴大，照服員跟經費都勢必跟著增加，特別是高齡社會，希望鼓勵更多人才投入，將視情況調整長照基金預算，希望用足夠的薪資留才，也一定會讓有需要長照者得到照顧。