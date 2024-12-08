聽新聞
0:00 / 0:00

協助臨終家庭 醫務社工擬納給付

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導

長照三點○後年上路，適用對象擴大到腦中風、癌末，以及取得永久居留權的外籍人才，適用範圍也更廣。另外，衛福部主張以安寧療護協助病人面對人生最後一哩路，衛福部次長呂建德說，研擬醫務社工納入長照三點○給付，扮演協調家屬，提供臨終建議的角色。

面對生命最後一哩路時，許多病患已簽署預立醫療決定、拒絕維生醫療，但只要家庭成員意見分歧，就會導致醫療團隊夾在中間，左右為難。

為解決困境，呂建德說，希望讓受過專業訓練的醫務社工介入，協助患者進行情緒支持、團體治療等，並提供決策建議，居家安寧的部分則研擬安排社工師介入。

呂建德表示，醫務社工可協助臨終家庭進行團體治療，幫助家庭成員面對家人臨終的事實，針對經濟弱勢的低收、中低收入戶，也可媒合各項社福資源，幫助患者平順走完人生。目前長照三點○研擬納入中風、癌末患者，這類病人在家安寧時，也很需要家庭網絡支持，此時醫務社工即可扮演協調性角色，與病家一起擬定照顧計畫。

衛福部長邱泰源說，未來長照三點○將有三項發展重點，分別為加強與醫療的結合、機構服務量能提升、增加喘息服務。

邱泰源表示，我國現在面臨超高齡社會的挑戰，了解長照服務擴大，照服員跟經費都勢必跟著增加，特別是高齡社會，希望鼓勵更多人才投入，將視情況調整長照基金預算，希望用足夠的薪資留才，也一定會讓有需要長照者得到照顧。

患者 社工 長照

延伸閱讀

增預立醫療決定執行率 呂建德：長照3.0擬給付醫務社工

邱泰源揭長照3.0發展重點 跟醫療的照顧會更緊密

偏鄉計畫預計1個月內修訂完成 邱泰源重申3原則

衛福部疑似霸凌6案 部長邱泰源：下周開記者會說明懲處

相關新聞

獨／史上首遭 榮耀號滯留沖繩旅客將空路疏運回台

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）日前從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，昨在沖繩那霸港船隻故障，船上400...

旅行被中止！2100名台灣旅客明天榮耀號行程泡湯怒：假都請了

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）疑因引擎故障，滯留那霸搶修中，船上有4千多人，據旅客說，稍早船上廣播榮耀號會在那霸...

中山美穗疑熱休克猝逝 台大急診醫分析兩大常見原因

54歲日本女星中山美穗昨天被發現在自家浴缸猝死，詳細死因仍待詳細調查，根據外媒報導可能是因為劇烈溫度變化對身體造成不良影...

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

大台北今下午「突然晃了一下」，中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮今下午3時48分發生規模4.7地震，震央位於台灣東部...

今晨低溫14度 周四鋒面到

受東北季風影響，今天清晨低溫下探十四度，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨。中央氣象署表示，明天白天起，降雨趨緩...

陳文茜肺腺癌復發 蘇一峰提醒一種藥物恐增加惡化機率

資深媒體人、知名作家陳文茜昨天在臉書宣布，她的肺癌變嚴重且已轉移，且提到了國外醫師指出，她長期使用類固醇是癌症惡化的重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。