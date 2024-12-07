獨／史上首遭 榮耀號滯留沖繩旅客將空路疏運回台

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）日前從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，昨在沖繩那霸港船隻故障，船上4000多名旅客行程受影響，目前滯留那霸，也無法照原定計劃明（8）日返回基隆港。本報掌握，稍早船上公布，船上旅客將安排飛機返台。這將是國際郵輪來台做母港營運後，首次有旅客滯留海外得出動空路疏運救援。

MSC榮耀號今發出通報表示，由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作。目前受困在船上、滯留沖繩的旅客是12月4日基隆港出發之榮耀號宮古島、沖繩、石垣島自主遊5天航程。據掌握，目前船上有4千多人無法返回，預計明天要上船有2千多人也無法上船，總計影響6千多人行程。

MSC稍早發布取消原訂8日要從基隆港出發的航次，並提供給該航次旅客全額退費加未來航程抵用券。至於目前仍在船上的旅客，據掌握，稍早船上廣播公告，預計12月10日將船開回，12月4日登船旅客將安排飛機回台。

台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉表示，2013年義大利籍COSTACROCIERES.P.A.歌詩達郵輪公司所屬維多利亞輪郵（CostaVictoria）由大陸廈門包船來台，但因氣候問題而滯留基隆港，引發船上一千七百多名中國籍旅客不滿抗議。為讓類似情事再度發生時能有效應變，交通部航港局研擬「國際商港郵輪旅客滯港應變作業要點」，此要點將可為日後類似事件發生時、提供一套SOP處置程序。

但呂江泉說，這次事件是國際郵輪在台營運，因故障問題滯留國外港口，導致旅客無法照既定行程返台；MSC若屆時真的安排4000餘名旅客搭機返台，將是我國有國際郵輪來台做母港營運後，有旅客滯留海外得出動空路疏運救援的首例。

另名不願具名的郵輪業者表示，4000多名旅客要空路疏運回台肯定得分批飛，但怎麼分批？旅客一定會吵，且可能還有一些旅客是不適航飛行的，加上郵輪客多半會帶較重的行李，如果已經搬了吸塵器、水波爐等，搭機返台行李一定超重，這些都不容易處理。

交通部航港局表示，已轉請本局航務組、北部航務中心協助船代及轉知觀光署要求旅行社妥處。