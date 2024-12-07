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陳文茜肺腺癌復發 一名四期患者以「有呼吸就是活棋」相勉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
肺腺癌4期的蘇小姐表示，「我是最快樂的第4期，因為你有呼吸，就是人生一盤活棋，所以請大家就該怎麼樣治療就治療。」圖／彰基提供
肺腺癌4期的蘇小姐表示，「我是最快樂的第4期，因為你有呼吸，就是人生一盤活棋，所以請大家就該怎麼樣治療就治療。」圖／彰基提供

資深媒體人、知名作家陳文茜受肺腺癌所苦，受到各方關切。彰基醫學中心今天正好舉辦肺癌病友關懷活動，一名肺腺癌第四期的蘇小姐說，「我是最快樂的第4期，不是末期，因為你有呼吸，就是人生一盤活棋，所以請大家就該怎麼樣治療就治療」。

彰基醫學中心今天舉辦肺癌病友關懷活動，肺癌治療團隊召集人胸腔外科醫師洪維亨表示，肺癌發生率越來越高，希望藉由這項活動，促進病友們相互支持，分享治療和日常生活管理的經驗，透過健康講座讓病友更細緻瞭解肺癌治療。

彰基胸腔內科醫師呂俊佑在健康講座中提到，台灣的健保體系下，肺腺癌的標靶治療已涵蓋多種由基因變異所引起的標靶藥物，並針對不同階段的患者提供了合理的選擇與銜接，對於肺腺癌患者而言，從一線治療到二線治療的順利銜接至關重要，能在病情進展情況下，依然保持有效的治療效果。

呂俊佑指出，一位84歲男性被診斷為左側肺癌，腫瘤組織檢查顯示存在EGFR突變，經超過一年的第三代標靶藥物治療，療效良好，且副作用控制在可接受範圍內。

鄭雅夫醫師也健康講座中表示，肺腫瘤消融術是針對肺癌患者的一種微創治療方法，適合無法接受傳統手術切除的患者，優點包括手術風險低、住院時間短、併發症相對較少，提供了一種安全且有效的治療選擇，能夠延長患者的生存期並提高生活品質。

隨著新藥的研發與上市，未來將會有更多治療藥物納入健保給付範圍，提供更廣泛的選擇與更有利的生存預後。對患者而言，早期進行基因檢測並選擇精準治療，是提高療效、延長生存的關鍵。

鄭雅夫指出，一位52歲男性為因為罹患下咽癌合併多處轉移，經過化療及免疫治療後，仍然有右上肺及右下肺的腫瘤存在，於是選擇了在複合式手術室中做微波肺部消融術治療，術後腫瘤消融狀況良好，觀察一天後即可出院。

病友蘇小姐表示，她是肺腺癌最快樂的第4期患者，2017年肺腺癌第一期在北部開刀，但是去年11月發現擴散到第4期，尋求第二醫囑之後，因為住在嘉義，所以就選擇到彰基，今天剛好是屆滿一年的治療。她認為第4期是晚期肺癌，但不是末期，所以不要太擔心。

「我是最快樂的第4期，因為你有呼吸，就是人生一盤活棋，所以請大家就該怎麼樣治療就治療。」她告訴病友說，醫院給她很好的資訊，自己也覺得安心，每天讓自己很喜樂，想做什麼就做什麼、想吃什麼就吃什麼，只要你能走出去、你能動，你就要行動，幫助自己也幫助自己的生命，可以活得很喜樂、很平安。

彰基肺癌醫療團隊透過活動激勵病友與家屬，與病友共同抗癌 。圖／彰基提供
彰基肺癌醫療團隊透過活動激勵病友與家屬，與病友共同抗癌 。圖／彰基提供
彰基今天舉辦肺癌病友關懷活動，促進病友們相互支持，分享治療和日常生活管理的經驗，透過健康講座讓病友更細緻瞭解肺癌治療。圖／彰基提供
彰基今天舉辦肺癌病友關懷活動，促進病友們相互支持，分享治療和日常生活管理的經驗，透過健康講座讓病友更細緻瞭解肺癌治療。圖／彰基提供

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