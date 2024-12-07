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榮耀號郵輪故障 千餘名旅客滯留沖繩明無法返台

聯合報／ 記者甘芝萁
亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）4日從基隆港出發，取消石垣島行程，目前停那霸搶修，8日返回基隆有變數。記者游明煌／攝影
亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）4日從基隆港出發，取消石垣島行程，目前停那霸搶修，8日返回基隆有變數。記者游明煌／攝影

原訂明日返回基隆港MSC榮耀耀號，傳出昨日發生機械故障，郵輪只能靠泊沖繩那霸。據掌握，該船上目前約有1300餘名乘客，後續返台行程都受影響。至於何時可以修復返回基隆港？目前船公司尚未通知。

MSC榮耀耀號今發出通報，表示MSC榮耀號由於技術原因，需要停留在那霸進行維護的工作。我們需要取消榮耀號12月8日基隆出發的郵輪行程,這可能會給您旅程造成不便,我們深感抱歉。希望您能理解我們需要時間來進行必要的工作。

郵輪公司指出，為表歉意，12月8日出發的旅客將全額退還郵輪船票款項，並提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的未來航程抵用券金額相當於您所支付的郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客的未來航程抵

用券金額為75美金/人·該批用券有效期至2025年12月31日,適用家MSC地中海郵輪的任何可用航次。

至於目前受困在船上、滯留沖繩的旅客MSC地中海郵輪榮耀號聯營業者也通報，經MSC地中海郵輪公司通知，12月4日基隆港出發之榮耀號宮古島、沖繩、石垣島自主遊5天航程,因機械異常之技術問題，停泊於那霸港(琉球)進行檢修中。

業者表示，台灣銷售聯營業者已於日昨成立緊急應變中心,旋即與MISC地中海郵輪公司保持聯繫，掌握最新情況。得知基於安全理由，船長依權責已經更改航程，決定無前往石垣島，目前停靠那霸港持續搶修中。全體旅客之住宿、餐飲曁郵輪上活動皆正常提供服務，並於今日安排免費接駁提供予乘客自由前往琉球市區。

因應航程更改造成旅客不便，我們表達萬分遺憾,而航程更改應有之補償，得盡善良管理人之責，竭力為旅客爭取應有之權益。有關郵輪故障補償措施曁修復進度待船方給予正式通知，應變中心將隨時更新並通知所有旅客，再次感謝銷售代理、旅客的包容。

基隆港 郵輪

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