明清晨低溫14度！下周冷空氣再增強 低溫急墜至10度

東北季風持續影響，明天至周一清晨為這波冷空氣最冷時刻，低溫下探14度，中央氣象署預報員張承傳表示，下周一白天起降雨趨緩、氣溫回升，下周四有鋒面通過、迎風面降雨增加，下周六再有冷空氣增強，不排除達到大陸冷氣團強度，北東低溫13度，局部低溫下探10度。

張承傳說，明天至下周一（8、9日）清晨仍受東北季風影響，水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周一（9日）白天起，東北季風減弱，水氣減少，降雨趨緩，溫度也略回升，下周一至下周三（9至11日）為未來1周天氣最穩定的時候，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，花東及大台北山區有零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。

下周四（12日）清晨有鋒面通過北部海面，後續東北季風再增強。張承傳指出，下周四、五（12、13日）受東北季風影響，桃園以北、東北部、東半部有局部短暫雨，台東有零星雨；下周六（14日）仍有水氣，但下周日（15日）降雨逐漸趨緩，轉成較為乾冷的天氣。

溫度部分，張承傳表示，明天至下周一清晨為這波東北季風最冷時刻，明天北東溫度偏涼，而下周一清晨低溫再下降，中部以北、東北部低溫僅14、15度，其他地區16、17度。

下周二、三（10、11日）東北季風減弱，溫度略回升，北部、東半部高溫回升至25度，中南部26至28度，花東25度；下周四、五（12、13日）另波冷空氣增強，溫度及降雨狀況雨本周首波冷空氣差不多。

但下周六（14日）冷空氣增強，不排除達到大陸冷氣團強度等級，北部、東北部轉冷，北部低溫13至14度，局部空曠地區再低2至3度，低溫下探10度，中部低溫則為15度、南部17度，白天高溫北部16、17度，中南部22、23度。