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「OPEN!大氣球遊行」熱鬧展開 棒球英雄壓軸登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影

第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，除了40顆造型氣上街外，統一獅隊長陳傑憲帶隊領軍壓軸登場，包括潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，還有教練林岳平等人都站上吉普車，在遊行隊伍中與民眾揮手互動，現場不斷播放經典應援曲「統一尚勇」，讓球迷回味「台式應援」激動不已，而造型各異的大汽球更成為親子的焦點，許多人相機、手機拍個不停。

「HERO！HITO！安打LION GO！」主舞台上應援團和吉祥物萊恩、盈盈賣力表演、喊著口號，帶領觀眾重現世界賽，一起唱靈魂加油曲「統一尚勇」，舞台下方5輛吉普車一字排開，氣勢驚人，許多民眾看見偶像激動不已，陳傑憲與林岳平不斷對兩旁群眾揮手致意，向現場近萬名支持民眾表達感謝，現場有人揮舞國旗、有人舉著加油棒，連統一集團董事長羅智先與妻子高秀玲都難得現身，為台灣英雄加油打氣。

今年「OPEN!大氣球遊行」主題為「夢想大世界」，展示20顆空飄大氣球和20顆落地大氣球，包括OPEN!家族成員、三麗鷗明星、貓福珊迪、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物、史努比與查理布朗等人氣角色，此外還有全新亮相的奧拉夫大氣球以及超人力霸王超人大氣球。

第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅選手壓軸登場，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅選手壓軸登場，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅選手壓軸登場，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅選手壓軸登場，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一獅教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）揮手向民眾致意。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，現場擠滿大批民眾。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
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第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影
第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，統一集團董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲（右）現身為統一獅球員加油。記者劉學聖／攝影

國旗 舞台 蛋黃哥

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