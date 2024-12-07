「OPEN!大氣球遊行」熱鬧展開 棒球英雄壓軸登場

第17屆「OPEN!大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代登場，除了40顆造型氣上街外，統一獅隊長陳傑憲帶隊領軍壓軸登場，包括潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，還有教練林岳平等人都站上吉普車，在遊行隊伍中與民眾揮手互動，現場不斷播放經典應援曲「統一尚勇」，讓球迷回味「台式應援」激動不已，而造型各異的大汽球更成為親子的焦點，許多人相機、手機拍個不停。

「HERO！HITO！安打LION GO！」主舞台上應援團和吉祥物萊恩、盈盈賣力表演、喊著口號，帶領觀眾重現世界賽，一起唱靈魂加油曲「統一尚勇」，舞台下方5輛吉普車一字排開，氣勢驚人，許多民眾看見偶像激動不已，陳傑憲與林岳平不斷對兩旁群眾揮手致意，向現場近萬名支持民眾表達感謝，現場有人揮舞國旗、有人舉著加油棒，連統一集團董事長羅智先與妻子高秀玲都難得現身，為台灣英雄加油打氣。