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高鐵旅客爆嚴重爭執「甚至亮出刀」列車延誤10分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵商務艙今午發生旅客嚴重爭執，其中一名男子甚至亮出瑞士刀，事後交由鐵警處理，該事件導致列車延誤發車10分鐘。聯合報系資料照
高鐵商務艙今午發生旅客嚴重爭執，其中一名男子甚至亮出瑞士刀，事後交由鐵警處理，該事件導致列車延誤發車10分鐘。聯合報系資料照

高鐵再發生旅客亮刀驚險事件，高鐵今中午12時51分一列128次列車，有2名旅客疑似因座位發生糾紛，1名男性旅客突然亮出瑞士刀，嚇壞其他旅客報警，鐵路警察即刻到場處理，並將旅客帶下車檢。台灣高鐵表示，該事件導致列車延誤發車10分鐘，其他列車則不受影響。

今中午高鐵一列北上128次第6車商務車廂內，2名旅客疑似因座位發生嚴重爭執，其中1名男子竟亮出瑞士刀，嚇到其他乘客急忙報警，鐵路警察也接獲高鐵左營站通報，迅速趕至車廂，雖趕到現場時雙方已無衝突，但警方仍將旅客帶下車檢查。

台灣高鐵今（7）日北上128車次，表定發車時間12時55分，於左營站即將發車之際，發生旅客嚴重爭執，車站立即通報鐵路警察到場協助，致128車次延誤發車約10分鐘，後續鐵警也隨車處理，此事件並未影響其他車次正常發車。

鐵路警察表示，有關高鐵128車次旅客糾紛案，今中午12時51分，高鐵左營站1月台6車3A處，高鐵列車長通報，有旅客因座位發生糾紛並有亮刀行為。員警接獲通報後，於3分鐘內趕至現場，雙方已無衝突。

鐵警表示，經查發現，是2名男性旅客因坐錯位置發生糾紛，其中1名男性旅客手中持有多功能瑞士刀，但沒有亮刀情況，也無造成旅客恐慌。

鐵警表示，員警請持有瑞士刀旅客主動交付保管，同時也實施高鐵128次列車護車北上至台中勤務，再將當事人帶下高鐵台中站調查，本案將以刑法151條恐嚇公眾安全移送偵辦。

高鐵商務艙今午發生旅客嚴重爭執，其中一名男子持瑞士刀，該事件導致列車延誤發車10分鐘。圖／鐵警提供
高鐵商務艙今午發生旅客嚴重爭執，其中一名男子持瑞士刀，該事件導致列車延誤發車10分鐘。圖／鐵警提供

警察 高鐵

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