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醫學中心申請FHIR超踴躍 國泰醫院應用於保險理賠加速

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國泰醫院預計推出「iClaim理賠抵繳服務」，讓民眾出院繳費的同時形同就完成保險理賠給付，圖為醫療科技展攤位畫面。記者李青縈／攝影
國泰醫院預計推出「iClaim理賠抵繳服務」，讓民眾出院繳費的同時形同就完成保險理賠給付，圖為醫療科技展攤位畫面。記者李青縈／攝影

衛福部11月初公布「電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換試辦計畫」，徵求3家醫學中心參與，希望病歷打造國際且結構化編碼，讓未來資料串接更便利。衛福部資訊處長李建璋指出，目前申請踴躍，共有11家醫學中心參與評選，評選結果2周內出爐，今年就會啟動試辦。

衛福部希望透過「FHIR資料中台」將各家醫院的電子病歷轉換成國際標準FHIR格式，讓每家醫院的系統資料被轉換成標準化的FHIR資源並儲存在伺服器中，必須確保真實資料可以被優化、互通，試辦計畫預計執行到明年3月，希望藉由醫院資料用語言模型更準確。

全國目前22家醫學中心，已經有14家院表達申請意願。李建璋指出，申請狀況超乎預期踴躍，目前已完成國內第一輪評選，正在由國外教授評選中，預計在兩周內有結果，並在12月底前開始試辦。預計先由3家醫學中心試辦，未來再逐步推展至其他醫療院所，也引入SNOMED CT、LOINC、RxNorm等國際標準編碼。

針對FHIR應用，國泰醫院預計在年底前推出「iClaim理賠抵繳服務」。國泰醫院院長室副主任郭明娟表示，民眾可以在住院時間申請保險理賠，透過轉換成FHIR的診斷書，讓保險公司能算折繳金額，病患出院繳費時，繳交的費用可以直接扣除保險理賠部分，不需要額外申請或耗時等待撥款，目前將先從國泰人壽的保險開始試辦。

衛福部資訊處長李建璋指出，目前申請踴躍共有11家醫學中心參與「電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換試辦計畫」評選，評選結果將在2周內出爐，並且今年就會啟動試辦。記者李青縈／攝影
衛福部資訊處長李建璋指出，目前申請踴躍共有11家醫學中心參與「電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換試辦計畫」評選，評選結果將在2周內出爐，並且今年就會啟動試辦。記者李青縈／攝影

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