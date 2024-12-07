再訪醫療科技展 蕭副總統參觀關渡醫院無齡健康生活區

2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，曾經在開幕式到場的副總統蕭美琴，今早特別再來南港展覽館參訪，大約上午十一時許至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長進行簡介。蕭副總統對「Zenbo Jr」居家社交機器人表現高度興趣，期待數位科技發展可幫助長者達到健康長壽的目標。

「副總統好！」陳亮恭向蕭副總統介紹，關渡醫院不同於醫學中心與區域醫院，是以社區醫療、高齡健康與長照為主體的地區醫院，規模雖然不大，卻推動國際級的全院區數位轉型計畫，從全院病床導入智慧床墊、人因工程智慧照明、護理站電子白板管理系統到病患個人化衛教視聽系統等，獲得國內多個獎項鼓勵，智慧化的護理之家也於2023年獲得長照領域的國家生技品質獎銅獎肯定。

在推動社區健康長壽的方面，關渡醫院和宏碁、華碩等國內重要科技業者均有密切合作，醫院與社區導入宏碁的人臉辨識系統，預測日照中心個案情緒與認知狀況，更延伸至3D人體骨架偵測系統，從而探索活動狀態與高齡健康的關聯。

由陽明交通大學、關渡醫院與華碩電腦共同開發的iHARP健康管理系統，從社區活動據點個案的生理量測與運動表現資料收集，到居家社交機器人Zenbo Jr的開發，長者從居家到社區的各項健康數據，均能有效連結至醫院作業系統，成為醫師做醫療決策的參考，更能以此平台收集健康數據，進行後續人工智慧應用開發，推動精準健康長壽的各項方案。

蕭副總統參訪時，對於Zenbo Jr居家社交機器人的發展表現高度興趣，並詢問長者如何透過操作這些看起來很厲害的設備。陳亮恭說明，Zenbo Jr的開發就是希望解決長者數位落差，透過自然語言對話，長者無須操作APP，只需要正常對話，便能與Zenbo Jr聊天、詢問健康議題與身體症狀、協助掛號、提醒用藥，也能從對話間偵測情緒，充分結合數位科技發展優勢，強化長者於家中應用科技於健康長壽的目標。

陳亮恭亦跟副總統介紹，由退輔會、三所榮總高齡醫學中心、陽明交通大學與關渡醫院組成的「安心御老」隊，甫獲通知獲得2024總統盃黑客松的卓越團隊，經歷激烈競爭後脫穎而出的全國五隊之一。副總統非常仔細詢問該專案，陳亮恭也表示，本專案由退輔會支持，與新創團隊「九日生行動健康科技公司」合作，與高雄市政府合作進行落地推動。

副總統也對桂冠營養研究室所開發的健力湯感到興趣，陳亮恭解釋，除了利用數位科技進行個人化健康資料收集與風險評估，更重要的是為民眾提供生活化解方，桂冠營養研究室與陽明交通大學、台北榮總高齡醫學中心合作，依照長者健康需求，開發不同配方的健力湯，並進行臨床試驗驗證成效，再進行商品化推動，提供健康長壽的生活解方。

陳亮恭為全球百分之二的頂尖科學家，更是連續五年台灣臨床醫學第一，副總統參訪時，生策會會長翁啟惠特地介紹並深度肯定，副總統也深入關心陳亮恭的研究領域與研究表現的國際排名。生策會經營長吳明發也說明，桂冠健力湯的產品優勢，正是陳亮恭帶領桂冠團隊從學術研究走向生活應用的範例。