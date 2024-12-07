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再訪醫療科技展 蕭副總統參觀關渡醫院無齡健康生活區

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴參訪台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長簡介，並對Zenbo Jr居家社交機器人的發展表現高度興趣。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴參訪台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長簡介，並對Zenbo Jr居家社交機器人的發展表現高度興趣。圖／關渡醫院提供

2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，曾經在開幕式到場的副總統蕭美琴，今早特別再來南港展覽館參訪，大約上午十一時許至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長進行簡介。蕭副總統對「Zenbo Jr」居家社交機器人表現高度興趣，期待數位科技發展可幫助長者達到健康長壽的目標。

「副總統好！」陳亮恭向蕭副總統介紹，關渡醫院不同於醫學中心與區域醫院，是以社區醫療、高齡健康與長照為主體的地區醫院，規模雖然不大，卻推動國際級的全院區數位轉型計畫，從全院病床導入智慧床墊、人因工程智慧照明、護理站電子白板管理系統到病患個人化衛教視聽系統等，獲得國內多個獎項鼓勵，智慧化的護理之家也於2023年獲得長照領域的國家生技品質獎銅獎肯定。

在推動社區健康長壽的方面，關渡醫院和宏碁、華碩等國內重要科技業者均有密切合作，醫院與社區導入宏碁的人臉辨識系統，預測日照中心個案情緒與認知狀況，更延伸至3D人體骨架偵測系統，從而探索活動狀態與高齡健康的關聯。

由陽明交通大學、關渡醫院與華碩電腦共同開發的iHARP健康管理系統，從社區活動據點個案的生理量測與運動表現資料收集，到居家社交機器人Zenbo Jr的開發，長者從居家到社區的各項健康數據，均能有效連結至醫院作業系統，成為醫師做醫療決策的參考，更能以此平台收集健康數據，進行後續人工智慧應用開發，推動精準健康長壽的各項方案。

蕭副總統參訪時，對於Zenbo Jr居家社交機器人的發展表現高度興趣，並詢問長者如何透過操作這些看起來很厲害的設備。陳亮恭說明，Zenbo Jr的開發就是希望解決長者數位落差，透過自然語言對話，長者無須操作APP，只需要正常對話，便能與Zenbo Jr聊天、詢問健康議題與身體症狀、協助掛號、提醒用藥，也能從對話間偵測情緒，充分結合數位科技發展優勢，強化長者於家中應用科技於健康長壽的目標。

陳亮恭亦跟副總統介紹，由退輔會、三所榮總高齡醫學中心、陽明交通大學與關渡醫院組成的「安心御老」隊，甫獲通知獲得2024總統盃黑客松的卓越團隊，經歷激烈競爭後脫穎而出的全國五隊之一。副總統非常仔細詢問該專案，陳亮恭也表示，本專案由退輔會支持，與新創團隊「九日生行動健康科技公司」合作，與高雄市政府合作進行落地推動。

副總統也對桂冠營養研究室所開發的健力湯感到興趣，陳亮恭解釋，除了利用數位科技進行個人化健康資料收集與風險評估，更重要的是為民眾提供生活化解方，桂冠營養研究室與陽明交通大學、台北榮總高齡醫學中心合作，依照長者健康需求，開發不同配方的健力湯，並進行臨床試驗驗證成效，再進行商品化推動，提供健康長壽的生活解方。

陳亮恭為全球百分之二的頂尖科學家，更是連續五年台灣臨床醫學第一，副總統參訪時，生策會會長翁啟惠特地介紹並深度肯定，副總統也深入關心陳亮恭的研究領域與研究表現的國際排名。生策會經營長吳明發也說明，桂冠健力湯的產品優勢，正是陳亮恭帶領桂冠團隊從學術研究走向生活應用的範例。

現場蕭副總統、翁啟惠、吳明發與陳亮恭四人熱烈討論，蕭副總統在關渡醫院「無齡健康生活區」展場停留許久才離開。對於蕭副總統關注的健力湯，陳亮恭與翁啟惠、吳明發、桂冠營養研究室團隊繼續討論，從產品風味到未來應用，肯定生活科技發展的重要性，更期待陳亮恭擴大領域，除了食品，也有生活飲品的健康促進方案，讓國人健康長壽，也能兼顧美味。

2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，台北市立關渡醫院（北榮經營）的「無齡健康生活區」，展示多項數位醫療在社區應用成果。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，台北市立關渡醫院（北榮經營）的「無齡健康生活區」，展示多項數位醫療在社區應用成果。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴參訪台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，生策會會長翁啟惠特地介紹關渡醫院院長陳亮恭為全球百分之二的頂尖科學家，更是連續五年排名台灣臨床醫學第一。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴參訪台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，生策會會長翁啟惠特地介紹關渡醫院院長陳亮恭為全球百分之二的頂尖科學家，更是連續五年排名台灣臨床醫學第一。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」參訪。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」參訪。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴今早特別再來南港展覽館參訪，大約上午十一時許至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長進行簡介。圖／關渡醫院提供
2024台灣醫療科技展今（七）進入第三天，副總統蕭美琴今早特別再來南港展覽館參訪，大約上午十一時許至台北市立關渡醫院（北榮經營）的展示攤位「無齡健康生活區」，由院長陳亮恭院長進行簡介。圖／關渡醫院提供

桂冠 蕭副總統 陳亮恭

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