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東北季風影響至9日清晨後回溫 冷空氣12日再報到

中央社／ 台北7日電
中央氣象署指出，明天到後天清晨是這波東北季風影響、溫度最低的時候。示意圖／記者林伯東攝影
中央氣象署指出，明天到後天清晨是這波東北季風影響、溫度最低的時候。示意圖／記者林伯東攝影

中央氣象署今天說，明天到後天清晨是這波東北季風影響、溫度最低的時候，9日白天起溫度回升，高溫可以到攝氏25度，但12日冷空氣再報到，有機會達到大陸冷氣團等級。

中央氣象署預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天到後天清晨是溫度最低的時候，清晨降雨將會多一點，白天水氣減少降雨趨緩，北部東北部氣溫在15度到18度間，其他地區在16度到18度。

張承傳說，9日白天起東北季風減弱，各地溫度回升，水氣減少各地降雨趨緩，會一直持續到11日，12日起鋒面在清晨通過後，東北季風增強，各地降雨增加，溫度上會跟今明兩天類似，但14日起將在有一波冷空氣緊接而來，強度有機會達到大陸冷氣團等級，會持續觀察。

另外，張承傳提醒，11日清晨彰化到台南還有霧的現象，民眾要特別留意。

冷氣團 東北季風 氣象署

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