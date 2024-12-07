東北季風影響至9日清晨後回溫 冷空氣12日再報到

中央氣象署今天說，明天到後天清晨是這波東北季風影響、溫度最低的時候，9日白天起溫度回升，高溫可以到攝氏25度，但12日冷空氣再報到，有機會達到大陸冷氣團等級。

中央氣象署預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天到後天清晨是溫度最低的時候，清晨降雨將會多一點，白天水氣減少降雨趨緩，北部東北部氣溫在15度到18度間，其他地區在16度到18度。

張承傳說，9日白天起東北季風減弱，各地溫度回升，水氣減少各地降雨趨緩，會一直持續到11日，12日起鋒面在清晨通過後，東北季風增強，各地降雨增加，溫度上會跟今明兩天類似，但14日起將在有一波冷空氣緊接而來，強度有機會達到大陸冷氣團等級，會持續觀察。

另外，張承傳提醒，11日清晨彰化到台南還有霧的現象，民眾要特別留意。