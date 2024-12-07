10歲兔唇女孩創作繪本 記錄下克服手術恐懼獲獎

10歲兔唇女孩劉子頤歷經戰勝手術恐懼的冒險旅程，她創作繪本「不能沒有你」記錄下來，從全台206件作品中脫穎而出，今天獲羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」兒童文學獎金獎。

帶著希望大家都能尊重差異的期許，羅慧夫顱顏基金會從1995年開始舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年第27屆主題是「有你真好」，共收到206件來自全台國小學生投稿繪本，競爭相當激烈。

副總統蕭美琴今天出席頒獎典禮，她致詞時讚賞參賽孩子們的創意，且作品充滿意義，尤其許多孩子們曾經歷讓人感到害怕的手術，但也因比別人有更豐富的人生體驗。

蕭副總統指出，根據衛生福利部統計，目前全國身心障礙者已超過120多萬人，將持續把身心障礙者權利公約（CRPD）落實在各項施政當中，已修正400多項法規的相關用詞，期許社會用更正向的態度理解差異，讓每個人都能感受到平等與尊重。

今年首次破例由2個作品拿下金獎，呼應「有你真好」主題。其中1名得主是10歲的兔唇女孩劉子頤，她在作品「不能沒有你」中，記錄下自己從害怕手術到克服恐懼，勇敢面對「牙槽植骨手術」挑戰的歷程。

另1名金獎得主10歲陳文婕，其作品「有一天馬來貘發現了毒蘑菇」以黑白與彩色角色對比，象徵容貌焦慮與個性差異，呈現互助友誼的力量，曾因外貌不自信的陳文婕，透過繪畫找到自我接納，盼藉此鼓勵更多孩子勇敢喜歡自己。