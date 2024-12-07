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增預立醫療決定執行率 呂建德：長照3.0擬給付醫務社工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，許多民眾即使已簽署AD，若生命末期已無法表達意願，家庭成員又出現不同意見時，醫師常夾在中間難以執行，為此，長照3.0研擬給付醫務社工，扮演協調家屬、提供臨終建議的角色。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德說，許多民眾即使已簽署AD，若生命末期已無法表達意願，家庭成員又出現不同意見時，醫師常夾在中間難以執行，為此，長照3.0研擬給付醫務社工，扮演協調家屬、提供臨終建議的角色。記者林琮恩／攝影

衛福部規畫長照3.0政策，將給付對象擴及腦中風、癌末、外籍人才，同時亦關注安寧療護推展，及預立醫療決定書（AD）簽署率及執行情況。衛福部政務次長呂建德說，實務上許多民眾已簽署AD，但生命末期已無法表達意願，家庭成員卻有不同意見，醫師常夾在中間難以執行，長照3.0研擬給付醫務社工，扮演協調家屬、提供臨終建議的角色。

國內安寧緩和利用率低，預立醫療決定書簽署人口比率亦不及1%。臨床許多民眾已簽署預立醫療決定，拒絕維生醫療，若家屬看法各自不同，醫師夾在中間，擔心被家屬告，不敢貿然執行。呂建德表示，為解此困境，將讓受過專業訓練的醫務社工介入，協助患者進行情緒支持、團體治療等，並提供決策建議，「這部分目前長照2.0尚未納入，長照3.0將研擬納入給付。」

衛福部立場仍主張以安寧療護協助病人面對人生最後一哩路，呂建德重申，不認同斷食善終、安樂死，癌末或重症民眾，在積極治療無效後，應有緩和醫療介入，減輕患者疼痛，例如鼻咽癌、口腔癌患者，臨終時面部畸形受損，疼痛情況很嚴重，必須使用嗎啡等藥物舒緩，此類措施由醫療端進行，長照部分則針對患者居家安寧時，除有醫師診斷、護理師協助外，也研擬安排社工師介入。

呂建德表示，醫務社工可協助臨終家庭進行團體治療等工作，幫助家庭成員面對家人臨終的事實，針對經濟弱勢的低收、中低收入戶，也可媒合各項社福資源，幫助患者平順走完人生最後一哩路；目前長照3.0研擬納入中風、癌末患者，這類病人在家安寧時，也很需要家庭支持網絡，此時醫務社工即可扮演協調性角色，與病家一起擬定照顧計畫。

患者 社工 長照

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