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女三高患者眼中風視力斷電 豐原醫高壓氧搶救治療24次

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原醫院眼科主任呂姿瑢指出，患者眼中風在每日接受高壓氧治療後，視力逐漸恢復。圖／豐原醫院提供
豐原醫院眼科主任呂姿瑢指出，患者眼中風在每日接受高壓氧治療後，視力逐漸恢復。圖／豐原醫院提供

一名70歲女性患者日前左眼如同斷電，眼前突然一片黑矇，僅隱約看見手指，緊急前往豐原醫院眼科就診後，檢查診斷為「眼中風」中央視網膜動脈阻塞型眼中風，經高壓氧搶救治療24次後，視力奇蹟似恢復，從原本一片黑矇幾乎看不見手指，恢復到中風前視力0.3，重見光明，讓病患安心不少。

豐原醫院眼科主任呂姿瑢指出，患者眼中風三日後才來就診，雖然已過了90分鐘的黃金治療期，仍然給予必要之眼科減壓等治療，同時緊急會診高壓氧團隊，進行高壓氧治療；患者在每日接受2個大氣壓的高壓氧治療50分鐘，藉此增加組織氧含量，降低血液粘稠度，增加視力恢復的機會，共24次治療之後，視力逐漸恢復，建議有三高問題的患者好好控制各項指標，視力若有異常變化，及早就醫。

呂姿瑢表示，眼中風為視網膜血管阻塞，可分為動脈或靜脈阻塞。動脈阻塞者，當動脈的血流中斷超過90分鐘，造成視網膜神經層不可逆之損傷機率大增，病人常見症狀為突發無痛性視力喪失，常合併有三高控制不良等內科疾病，超過90分鐘黃金時間以後才就診的患者，高壓氧扮演很重要的輔助治療角色。

高壓氧主任醫師陳明澤表示，所謂的高壓氧治療是將百分之百的純氧 ，經由高壓的環境下讓病人吸入， 這樣子可提升血液中血漿攜帶氧氣的量為平常時的15-20倍，使氧氣能擴散到缺氧受損的組織，加速血管新生作用， 促進組織修復。

中風 患者 視力

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