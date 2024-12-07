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中山美穗疑熱休克猝逝 台大急診醫分析兩大常見原因

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊時。 圖／取材自Instagram
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊時。 圖／取材自Instagram

54歲日本女星中山美穗昨天被發現在自家浴缸猝死，詳細死因仍待詳細調查，根據外媒報導可能是因為劇烈溫度變化對身體造成不良影響的「熱休克」（heat shock）。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。

中山美穗被發現在自家滿誰浴缸中死亡，目前研判非刑事案件，也沒有跌倒痕跡，目前研判可能是病死，但仍待詳細死因調查。

浴室中猝死有兩種常見狀況。李建璋說，第一種是因為喝酒或是有服用安眠藥，而去泡澡，導致在浴缸內溺斃，這類狀況自美國幾乎每天都在上演。第二種是因為天氣冷暖變化，溫差過度，水溫太高導致周邊血管放鬆，血液難以回流心臟，導致心肌梗塞中風的熱休克。

李建璋提醒，泡澡的水溫溫度應該在37至40度較佳，不宜超過40度。另外長者等容易因泡澡發生危險等狀況，應該避免獨居時泡澡，以免無法向外求助。他也強調，不需要把泡澡或是桑拿汙名化，沒有心血管疾病的長者若泡澡或桑拿，反而可以減少2成機會發生心血管疾病。

台大醫院 心血管疾病 浴室

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