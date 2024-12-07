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台鐵攜手KATO公司辦鐵道模型展 鐵道迷搶體驗操控列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供

台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，吸引不少鐵道迷排隊，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。台鐵董事長杜微表示，EMU3000型新自強號投入營運，帶動今年1月到10月載客量達近2億旅次，成長9%。

台鐵公司攜手日本KATO公司，於今明2天在台北車站1樓多功能展演區，以「鐵道模型夢想樂園」為主題，規畫「KATO展區」、「鐵道模型運轉體驗區」、「場景模型區」、「免費場景模型DIY區」、「阿立圓山模型區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場」鐵路商品販售等多樣體驗區。

杜微今出席開幕典禮致詞時表示，EMU3000型新自強號的投入，對台鐵挹注相當大，今年1到10月旅客載運量已經達到1.95億旅次， 比去年成長9%，客運票箱收入也成長5%左右 ，但還有更厲害的，今年1月到10月包含附業、觀光、便當等比去年成長13%。

杜微指出，附業鐵道商品今年完成開發EMU3000型的鐵道模型，也是鐵道商品的主力，他對未來有2點期待，第一，希望明年正式參與台灣國內的鐵道模型比賽，第二，盼能與KATO繼續合作推出更多鐵道模型 。

KATO公司社長加藤浩表示，今天才知道開賣的紀念展品這麼棒，希望不管在台灣或日本，對EMU3000型列車有興趣的民眾都可以去搭乘享受旅程，N規模型是從年長者到小孩都很受歡迎的鐵道模型，將與台鐵一起推廣鐵道模型的文化跟樂趣。

台鐵表示，為期2天的鐵道模型展，也安排不同的舞台互動時間。12月7日下午1時30分至2時30分，邀請洪致文教授分享「打開台灣鐵道模型史」；12月7日下午3時至4時，由KATO公司分享EMU3000模型開發歷程及有獎徵答活動。

12月8日上午10時至12時，舉行台灣學生赴日本全國高校鐵道模型大賽頒獎儀式，將邀請今年獲獎團隊經驗分享；12月8日下午1時30分至2時30分，由阿立圓山分享「鐵道模型趣味」。每場皆安排有獎問答小遊戲，讓參觀者透過觀賞與親自操作，體驗鐵道模型的文化與樂趣。

台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供
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台鐵公司與日本KATO公司舉辦為期2天的鐵道模型展，今明（7、8日）兩天於台北車站登場，不僅現場開放民眾體驗操控列車行駛，同時開賣第2波EMU3000型精密N規模型。圖／台鐵提供

台鐵 日本 鐵道迷

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